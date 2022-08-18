Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сутки на Сумщине: Было 15 обстрелов от россиян, повреждена школа и дом культуры

Анастасия КалатурЧетверг, 18 августа 2022, 00:40
Сутки на Сумщине: Было 15 обстрелов от россиян, повреждена школа и дом культуры
ФОТО: GETTY

За сутки россияне совершили 15 обстрелов Сумщины – без жертв, но есть разрушения.

Источник: председатель ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий

Детали: Всего было 176 прилетов.

Реклама:

Под обстрел попали территории 8 громад области – Белопольской, Великописаревской, Эсманской, Краснопольской, Юнаковской, Миропольской, Шалыгинской и Буринской.

Отмечается, что при обстреле села Студенок Эсманской громады из ствольной артиллерии были повреждены окна в помещениях школы, дома культуры, а также частные дома, хозяйственные постройки и заборы мирных жителей. Вечером артобстрел со стороны РФ повторился и загорелся дом.

Темы: Сумская областьвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

Все новости...
Сумская область
Обстрелы Сумщины: за сутки – более 200 взрывов, повреждены дома и техника
Россияне попали в хату пенсионерки на Сумщине – она погибла
Враг бил по Сумщине, сбросил 11 мин
Последние новости
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
Все новости...
Реклама: