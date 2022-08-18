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Сутки на Сумщине: Было 15 обстрелов от россиян, повреждена школа и дом культуры

Анастасия КалатурЧетверг, 18 августа 2022, 00:40
ФОТО: GETTY

За сутки россияне совершили 15 обстрелов Сумщины – без жертв, но есть разрушения.

Источник: председатель ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий

Детали: Всего было 176 прилетов.

Под обстрел попали территории 8 громад области – Белопольской, Великописаревской, Эсманской, Краснопольской, Юнаковской, Миропольской, Шалыгинской и Буринской.

Отмечается, что при обстреле села Студенок Эсманской громады из ствольной артиллерии были повреждены окна в помещениях школы, дома культуры, а также частные дома, хозяйственные постройки и заборы мирных жителей. Вечером артобстрел со стороны РФ повторился и загорелся дом.

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Темы: Сумская областьвойнаРосcия
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