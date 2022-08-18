Сутки на Сумщине: Было 15 обстрелов от россиян, повреждена школа и дом культуры
Четверг, 18 августа 2022, 00:40
За сутки россияне совершили 15 обстрелов Сумщины – без жертв, но есть разрушения.
Источник: председатель ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий
Детали: Всего было 176 прилетов.
Под обстрел попали территории 8 громад области – Белопольской, Великописаревской, Эсманской, Краснопольской, Юнаковской, Миропольской, Шалыгинской и Буринской.
Отмечается, что при обстреле села Студенок Эсманской громады из ствольной артиллерии были повреждены окна в помещениях школы, дома культуры, а также частные дома, хозяйственные постройки и заборы мирных жителей. Вечером артобстрел со стороны РФ повторился и загорелся дом.
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