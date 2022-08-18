Херсонщина: ЗСУ знищили російський склад в Білогірці

ЗСУ знищили російський склад постачання боєкомплекту в Білогірці Херсонської області.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Ворог втратив 29 рашистів, самохідну гармату 203-го калібру "Піон", 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад постачання боєкомплекту в Білогірці.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються".

Деталі: Як зазначається, наша авіація завдала удару по опорних пунктах та районах зосередження ворожої сили, озброєння та техніки в районі Нововознесенського та Олександрівки на Херсонщині.