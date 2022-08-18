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Херсонщина: ЗСУ знищили російський склад в Білогірці

Анастасія КалатурЧетвер, 18 серпня 2022, 01:22
Херсонщина: ЗСУ знищили російський склад в Білогірці
ФОТО: GETTY

ЗСУ знищили російський склад постачання боєкомплекту в Білогірці Херсонської області.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Ворог втратив 29 рашистів, самохідну гармату 203-го калібру "Піон", 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад постачання боєкомплекту в Білогірці.

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Остаточні втрати ворога дорозвідуються".

Деталі: Як зазначається, наша авіація завдала удару по опорних пунктах та районах зосередження ворожої сили, озброєння та техніки в районі Нововознесенського та Олександрівки на Херсонщині.

Теми: війнаРосія
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