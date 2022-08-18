Херсонщина: ВСУ уничтожили российский склад в Белогорке
Четверг, 18 августа 2022, 01:22
ВСУ уничтожили российский склад снабжения боекомплектом в Белогорке Херсонской области.
Источник: ОК "Юг"
Дословно: "Враг потерял 29 рашистов, самоходную пушку 203-го калибра "Пион", 5 единиц бронированной и автомобильной техники, а также склад снабжения боекомплектом в Белогорке.
Реклама:
Окончательные потери врага доразведываются".
Детали: Как отмечается, наша авиация нанесла удар по опорным пунктам и районам сосредоточения вражеской силы, вооружения и техники в Нововознесенском и Александровке на Херсонщине.