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Херсонщина: ВСУ уничтожили российский склад в Белогорке

Анастасия КалатурЧетверг, 18 августа 2022, 01:22
ФОТО: GETTY

ВСУ уничтожили российский склад снабжения боекомплектом в Белогорке Херсонской области.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Враг потерял 29 рашистов, самоходную пушку 203-го калибра "Пион", 5 единиц бронированной и автомобильной техники, а также склад снабжения боекомплектом в Белогорке.

Окончательные потери врага доразведываются".

Детали: Как отмечается, наша авиация нанесла удар по опорным пунктам и районам сосредоточения вражеской силы, вооружения и техники в Нововознесенском и Александровке на Херсонщине.

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Темы: войнаРосcия
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