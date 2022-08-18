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У Кабулі прогримів потужний вибух під час молитви в мечеті

Анастасія КалатурЧетвер, 18 серпня 2022, 02:11
У Кабулі прогримів потужний вибух під час молитви в мечеті
ФОТО: TWITTER

Під час вечірньої молитви у мечеті в Кабулі стався потужний вибух – щонайменше троє людей загинули і десятки отримали поранення, водночас у ЗМІ повідомляють про близько 20 загиблих.

Джерело: Al Jazeera, Reuters, італійська неурядова організація Emergency, яка керує лікарнею в Кабулі

Деталі: Свідки повідомили Reuters, що потужний вибух було чутно у північному районі Кабула, вибивши вікна у будівлях поряд. На місце прибули машини швидкої допомоги. Представник розвідки талібів на умовах анонімності сказав Reuters, що вибух стався у мечеті в районі Хайр Хана в Кабулі.

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Офіційний представник поліції Кабула Халід Задран сказав Reuters, що внаслідок вибуху є жертви, але цифри поки що не зрозумілі.

Emergency заявила, що в результаті вибуху отримали поранення 27 пацієнтів, троє з яких померли. Водночас, співробітник служби безпеки повідомив Al Jazeera, що внаслідок вибуху загинули 20 людей, ще 40 отримали поранення.

Джерело Reuters додало, що серед убитих був імам.

ВІДЕО ДНЯ

Представник талібів Забіхулла Муджахід підтвердив, що внаслідок вибуху були вбиті та поранені, але не уточнив, скільки саме.

Теми: Афганістанвибух
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