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В Кабуле прогремел мощный взрыв во время молитвы в мечети

Анастасия КалатурЧетверг, 18 августа 2022, 02:11
В Кабуле прогремел мощный взрыв во время молитвы в мечети
ФОТО: TWITTER

Во время вечерней молитвы в мечети в Кабуле произошел мощный взрыв – по меньшей мере три человека погибли и десятки получили ранения, в то же время в СМИ сообщают о около 20 погибших.

Источник: Al Jazeera, Reuters, итальянская неправительственная организация Emergency, управляющая больницей в Кабуле

Детали: Свидетели сообщили Reuters, что мощный взрыв произошел в северном районе Кабула, выбив окна в зданиях рядом. На место прибыли машины скорой помощи. Представитель разведки талибов на условиях анонимности сказал Reuters, что взрыв произошел в мечети в районе Хайра Хана в Кабуле.

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Официальный представитель полиции Кабула Халид Задран сказал Reuters, что в результате взрыва есть жертвы, но цифры пока не ясны.

Emergency заявила, что в результате взрыва получили ранения 27 пациентов, трое из которых скончались. В то же время сотрудник службы безопасности сообщил Al Jazeera, что в результате взрыва погибли 20 человек, еще 40 получили ранения. 

Источник Reuters добавил, что среди убитых был имам.

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Представитель талибов Забихулла Муджахид подтвердил, что в результате взрыва были убитые и раненые, но не уточнил, сколько именно.

Темы: Афганистанвзрыв
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