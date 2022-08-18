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ЗМІ: У Росії вибрали мера Краснодара на роль "очільника" окупованої Харківщини

Анастасія КалатурЧетвер, 18 серпня 2022, 03:00
ФОТО: 93.RU

Мер російського Краснодара Андрій Алексєєнко найближчим часом може очолити так званий "уряд"  окупованої Росією частини Харківської області.

Джерело: джерела Кавказ.Реалії

Деталі: Інше анонімне джерело повідомило, що Алексєєнко розглядався як кандидат на кілька постів, у результаті його попередньо погодили на посаду "голови Ради міністрів".

Російський пропагандист Володимир Соловйов також заявив, що   Алексєєнко стане "головою Ради міністрів Адміністрації Харківської області".

Раніше Алексєєнко їздив на Харківщину, оскільки Краснодарський край "узяв кураторство" над окупованою територією. У травні Алексєєнко підписав документ про підтримку військкоматів у наборі "добровольців" на війну проти України.

Кавказ.Реалії  пишуть, що проти   Алексєєнка зараз триває кримінальне провадження за звинуваченням у отриманні хабара.

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Теми: Харківська областьвійнаРосія
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