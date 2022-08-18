ЗМІ: У Росії вибрали мера Краснодара на роль "очільника" окупованої Харківщини

Мер російського Краснодара Андрій Алексєєнко найближчим часом може очолити так званий "уряд" окупованої Росією частини Харківської області.

Джерело: джерела Кавказ.Реалії

Деталі: Інше анонімне джерело повідомило, що Алексєєнко розглядався як кандидат на кілька постів, у результаті його попередньо погодили на посаду "голови Ради міністрів".

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Російський пропагандист Володимир Соловйов також заявив, що Алексєєнко стане "головою Ради міністрів Адміністрації Харківської області".

Раніше Алексєєнко їздив на Харківщину, оскільки Краснодарський край "узяв кураторство" над окупованою територією. У травні Алексєєнко підписав документ про підтримку військкоматів у наборі "добровольців" на війну проти України.

Кавказ.Реалії пишуть, що проти Алексєєнка зараз триває кримінальне провадження за звинуваченням у отриманні хабара.