СМИ: В России выбрали мэра Краснодара на роль "главы" оккупированной Харьковщины

Мэр российского Краснодара Андрей Алексеенко в ближайшее время может возглавить так называемое "правительство" оккупированной Россией части Харьковской области.

Источник: источники Кавказ.Реалии

Детали: Другой анонимный источник сообщил, что Алексеенко рассматривался как кандидат на несколько постов, в результате его предварительно согласовали на должность "главы Совета министров".

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Российский пропагандист Владимир Соловьев также заявил, что Алексеенко станет "председателем Совета министров Администрации Харьковской области".

Ранее Алексеенко ездил в Харьковскую область, поскольку Краснодарский край "взял кураторство" над оккупированной территорией. В мае Алексеенко подписал документ о поддержке военкоматов в наборе "добровольцев" на войну против Украины.

Кавказ.Реалии пишут, что против Алексеенко сейчас продолжается уголовное производство по обвинению в получении взятки.