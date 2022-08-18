СМИ: В России выбрали мэра Краснодара на роль "главы" оккупированной Харьковщины
Мэр российского Краснодара Андрей Алексеенко в ближайшее время может возглавить так называемое "правительство" оккупированной Россией части Харьковской области.
Источник: источники Кавказ.Реалии
Детали: Другой анонимный источник сообщил, что Алексеенко рассматривался как кандидат на несколько постов, в результате его предварительно согласовали на должность "главы Совета министров".
Российский пропагандист Владимир Соловьев также заявил, что Алексеенко станет "председателем Совета министров Администрации Харьковской области".
Ранее Алексеенко ездил в Харьковскую область, поскольку Краснодарский край "взял кураторство" над оккупированной территорией. В мае Алексеенко подписал документ о поддержке военкоматов в наборе "добровольцев" на войну против Украины.
Кавказ.Реалии пишут, что против Алексеенко сейчас продолжается уголовное производство по обвинению в получении взятки.