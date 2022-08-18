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Канада надасть Україні понад 12 млрд гривень на газ до опалювального сезону

Анастасія КалатурЧетвер, 18 серпня 2022, 06:15
Канада надасть Україні понад 12 млрд гривень на газ до опалювального сезону
ФОТО: GETTY

Канада надасть Україні 450 млн канадських доларів (близько 12,7 млрд гривень) допомоги на закупівлю газу.

Джерело: прем’єр Денис Шмигаль у Twitter

Дослівно: "Черговий крок солідарності від дружньої Канади. Україна отримає 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону".

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Нагадаємо:

  • Кабмін зобов’язав НАК "Нафтогаз України" сформувати запаси природного газу у сховищах обсягом щонайменше 19 мільярдів кубометрів, зокрема за рахунок купівлі видобутого на території України природного газу.  
  • У "Нафтогазі" не впевнені, що накопичать у сховища доручений урядом обсяг газу.  Наразі у сховищах зберігається лише 12,3 млрд кубометрів газу. Завдання уряду полягає у накопиченні 19 млрд кубометрів палива.
  • Внаслідок російського вторгнення використання природного газу в Україні скоротилось на 40%.

Теми: газКанада
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