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Канада предоставит Украине более 12 млрд гривен на газ к отопительному сезону

Анастасия КалатурЧетверг, 18 августа 2022, 06:15
Канада предоставит Украине более 12 млрд гривен на газ к отопительному сезону
ФОТО: GETTY

Канада предоставит Украине 450 млн канадских долларов (около 12,7 млрд гривен) помощи на закупку газа.

Источник: премьер Денис Шмыгаль в Twitter

Дословно: "Очередной шаг солидарности от дружественной Канады. Украина получит 450 млн канадских долларов помощи на закупку газа к отопительному сезону".

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Напомним:

  • Кабмин обязал НАК "Нафтогаз Украины" сформировать запасы природного газа в хранилищах объемом не менее 19 миллиардов кубометров, в том числе за счет покупки добытого на территории Украины природного газа.
  • В "Нафтогазе" не уверены, что накопят в хранилища порученный правительством объем газа. В настоящее время в хранилищах хранится всего 12,3 млрд кубометров газа. Задача правительства состоит в накоплении 19 млрд кубометров топлива.
  • В результате российского вторжения использование природного газа в Украине сократилось на 40%.

Темы: газКанада
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