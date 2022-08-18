Зведення Генштабу: РФ і далі утримує війська біля кордону в Брянській та Курській областях

РФ продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи збройних сил Російської Федерації в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони".

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. ЗС Білорусі посилено охороняють ділянки кордону в Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза ударів з Білорусі.

На Слобожанському напрямку противник продовжує бойові дії для утримання рубежів та недопущення нашого наступу.

На Харківському напрямку ворог стріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Карасівка, Петрівка, Базаліївка, Ртищівка, Дуванка, Іванівка, Мосьпанове, Лісне, Великі Проходи, Питомник, Гусарівка та Чепіль. Дистанційно мінував місцевість неподалік Леб’яжого.

На Слов’янському напрямку противник обстріляв із артилерії райони Великої Комишувахи, Вірнопілля, Адамівки та Довгенького.

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На Краматорському напрямку ворог обстрілював із танків та реактивних систем залпового вогню райони Слов’янська, Краматорська, Спірного, Донецького, Івано-Дарʼївки, Сіверська, Званівки та Райгородка. Завдав авіаудару біля Веселого.

Вів наступ у напрямку Миколаївка – Виїмка, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку були обстріли біля Бахмута, Соледара, Роздолівки, Кодеми та Майорська. Окупанти вели наступ у напрямках Володимирівка – Соледар, Покровське – Бахмутське, Покровське – Бахмут, Клинове – Бахмут, Семигір’я – Зайцеве, Семигір’я – Кодема та Гольмівський – Зайцеве. На жодному з напрямків наступу загарбники не досягли результатів та з втратами відійшли.

На Авдіївському напрямку ворог стріляв із ствольної, реактивної артилерії та танків поблизу Авдіївки, Мар’їнки, Олександрополя, Пісків, Первомайського та Опитного.

Вів наступ на напрямку Лозове – Первомайське, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник веде оборону зайнятих районів. Обстрілював райони населених пунктів Новосілка, Новомихайлівка, Богоявленка, Степногірськ, Шевченко, Бурлацьке, Залізничне, Гуляйпільське, Лукʼянівське, Преображенка, Полтавка. Вів розвідку БпЛА біля Полтавки, Гуляйполя, Малинівки, Зеленийого Гаю, Щербаків та Новояковлівки. Намагався вести штурм у напрямку Єгорівка – Шевченкове, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих районів та сковуванні дій Сил оборони України. Обстріли були неподалік населених пунктів Миколаїв, Степова Долина, Луч, Посад-Покровське, Галицинове, Олександрівка, Мирне, Широке, Квітневе, Киселівка, Кобзарці, Первомайське, Кавказ, Мурахівка, Андріївка, Осокорівка, Іванівка та Трудолюбівка. Противник завдав авіаударів біля Білої Криниці, Благодатного, а також балки Хутірської. Вів розвідку БпЛА в районах населених пунктів Білогірка, Лозове, Первомайське, Олександрівка, Трудолюбівка, Осокорівка та Іванівка.

За наявною інформацією, в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування.