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Сводка Генштаба: РФ продолжает удерживать войска у границы в Брянской и Курской областях

Анастасия КалатурЧетверг, 18 августа 2022, 07:00
ФОТО: GETTY

РФ продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения вооруженных сил Российской Федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. ВС Беларуси усиленно охраняют участки границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза ударов из Беларуси.

На Слобожанском направлении противник продолжает боевые действия для удержания рубежей и недопущения нашего наступления.

На Харьковском направлении враг стрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Карасовка, Петровка, Базалиевка, Ртищевка, Дуванка, Ивановка, Мосьпаново, Лесное, Большие Проходы, Питомник, Гусаровка и Чеполь. Дистанционно миновал местность неподалеку от Лебяжьего.

На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы Большой Камышевахи, Вернополья, Адамовки и Довгенького.

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На Краматорском направлении враг обстреливал из танков и реактивных систем залпового огня районы Славянска, Краматорска, Спирного, Донецкого, Ивано-Дарьевки, Северска, Звоновки и Райгородка. Нанес авиаудар  возле Веселого. Вел наступление в направлении Николаевка - Выемка, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении были обстрелы у Бахмута, Соледара, Раздолевки, Кодемы и Майорска. Оккупанты вели наступление в направлениях Владимировка – Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Клиново – Бахмут, Семигорье – Зайцево, Семигорье – Кодема и Гольмовский – Зайцево. Ни на одном из направлений наступления захватчики не достигли результатов и с потерями отошли.

На Авдеевском направлении враг стрелял из ствольной, реактивной артиллерии и танков вблизи Авдеевки, Марьинки, Александрополя, Песков, Первомайского и Опытного. Вел наступление на направлении Лозовое – Первомайское, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник ведет оборону занятых районов. Обстреливал районы населенных пунктов Новоселка, Новомихайловка, Богоявленка, Степногорск, Шевченко, Бурлацкое, Железнодорожное, Гуляйпольское, Лукьяновское, Преображенка, Полтавка. Вел разведку БпЛА возле Полтавки, Гуляйполя, Малиновки, Зеленого Роща, Щербаков и Новояковловки. Пытался вести штурм в направлении Егоровка - Шевченко, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении  противник  основные усилия сосредотачивает на удержании занятых районов и сковывании действий Сил обороны Украины. Обстрелы были неподалеку от населенных пунктов Николаев, Степная Долина, Луч, Посад-Покровское, Галициново, Александровка, Мирное, Широкое, Апрельское, Киселевка, Кобзарцы, Первомайское, Кавказ, Мураховка, Андреевка, Осокоровка, Ивановка и Трудолюбовка. Противник нанес авиаудары возле Белой Криницы, Благодатного, а также балки Хуторской. Вел разведку БпЛА в районах населенных пунктов Белогорка, Лозовое, Первомайское, Александровка, Трудолюбовка, Осокоровка и Ивановка.

По имеющейся информации, в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

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Темы: войнаРосcияГенштаб
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