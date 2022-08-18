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Естонія припинила пускати росіян з шенгенськими візами

"Європейська правда"Четвер, 18 серпня 2022, 08:04
Фото Mikhail Mamontov з сайту Pixabay

Естонія з 18 серпня припинила пропускати російських громадян з шенгенськими візами, які видала країна.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на ERR.

Зараз такі візи є приблизно у 25 000 російських громадян. Рішення про цю заборону ухвалили ще 11 серпня.

"Обмеження стосуються подорожей з цілями туризму, відвідування спортивних та культурних заходів та поїздок до Шенгенської зони з розважальними цілями – такого ми більше не приймаємо і таких людей до Естонії пускати не будемо", – сказав заступник директора Департаменту поліції та прикордонної охорони Егерт Белічов.

В Естонію пускатимуть тих, хто приїжджає за туристичними візами до рідних: батьків, дітей та подружжя. Крім того, винятки робляться для візитів із гуманітарними цілями: наприклад, на похорон.

Тих, хто приїхав до 18 серпня, виганяти з країни не будуть, але при виїзді з Шенгенської зони їх візи анулюються. Винятки роблять для тих, хто до початку дії санкцій поїхав транзитом через Естонію до третьої країни, наприклад, Британії, і хоче тим самим шляхом повернутися додому.

Естонія, як і раніше, пускатиме до себе росіян із туристичними візами, виданими іншими державами Шенгену. Але міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу заявляє, що Естонія має можливість в односторонньому порядку заборонити в'їзд і їм.

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Напередодні глава МЗС Данії Єппе Кофод заявив, що сподівається на спільне рішення ЄС про заборону видачі туристичних віз росіянам.

Нагадаємо, раніше Фінляндія вирішила з вересня скоротити видачу віз росіянам на 90%. Візи росіянам також не видають Латвія, Литва, Польща, Чехія.

Читайте також Європа без росіян: як переконати держави ЄС закрити кордон для громадян РФ

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Теми: ЕстоніяРосіявізи
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