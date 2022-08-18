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Эстония перестала впускать россиян с шенгенскими визами

"Европейская правда"Четверг, 18 августа 2022, 08:04
Эстония перестала впускать россиян с шенгенскими визами
Фото Mikhail Mamontov с сайта Pixabay

Эстония с 18 августа перестала пропускать российских граждан с шенгенскими визами, которые выдала страна.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на ERR.

Сейчас такие визы примерно у 25 000 российских граждан. Решение об этом запрете было принято еще 11 августа.

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"Ограничения касаются путешествий с целями туризма, посещения спортивных и культурных мероприятий и поездок в Шенгенскую зону с развлекательными целями – такого мы больше не приемлем и таких людей в Эстонию пускать не будем", – сказал замдиректора Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.

В Эстонию будут пускать тех, кто приезжает по туристическим визам к родным: родителям, детям и супругам. Кроме того, исключения делаются для визитов с гуманитарными целями: например, на похороны.

Тех, кто приехал до 18 августа, выгонять из страны не будут, но при выезде из Шенгенской зоны их визы аннулируются. Исключения делают для тех, кто до начала действия санкций поехал транзитом через Эстонию в третью страну, например, Британию, и хочет тем же путем вернуться домой.

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Эстония, как и раньше, будет пускать к себе россиян с туристическими визами, выданными другими государствами Шенгенского соглашения. Но министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявляет, что у Эстонии есть возможность в одностороннем порядке запретить въезд и им.

Накануне глава МИД Дании Еппе Кофод заявил, что надеется на совместное решение ЕС о запрете выдачи туристических виз россиянам.

Напомним, ранее Финляндия решила с сентября сократить выдачу виз россиянам на 90%.

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Темы: ЭстонияРосcиявизы
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