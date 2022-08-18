Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Дніпропетровщина: три обстріли за ніч, 15 снарядів по Нікополю 

Олена РощінаЧетвер, 18 серпня 2022, 08:13
Дніпропетровщина: три обстріли за ніч, 15 снарядів по Нікополю 
Обстріляний Нікополь, фото Євгена Євтушенка

У ніч на 18 серпня російські війська тричі обстріляли території Дніпропетровської області, по Нікополю випустили 15 снарядів – постраждала жінка. 

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, голова МВА Кривого Рогу Олександр Вілкул, голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко

Пряма мова Резніченка: "Ніч з трьома обстрілами… Російська армія завдала ударів по двох районах – Криворізькому та Нікопольському. 

Реклама:

Двічі накрила вогнем Нікопольський. У житлові квартали Нікополя прилетіли 15 снарядів зі ствольної артилерії. Поранена 57-річна жінка. Вона у лікарні. 

У місті пошкоджені 15 приватних будинків, школа, автівки, магазин та храм. Обстрілами зачепило кілька газогонів  та ліній електропередач. На місці працюють аварійні бригади". 

Деталі: Євтушенко уточнив, що Нікополь обстрілювали зі ствольної артилерії двічі, близько другої та четвертої години ночі.

ВІДЕО ДНЯ

"Цього разу армія РФ воювала з магазином, Храмом Знамення Божої Матері, навчальним закладом, житловими будинками, газопроводами, електромережею. На жаль, поранено жительку Нікополя, в стані середньої важкості її доставлено до лікарні з осколковими пораненнями голови та кінцівок", – повідомив керівник районної адміністрації. 

У місті тривають відновлювальні роботи, додав Вілкул.

У Криворізькому районі ворог скерував "Урагани" на Апостолівську громаду. Без руйнувань та постраждалих.

У Великій Костромці Зеленодольської громади електрики зранку лагодять пошкоджену лінію. Там до тисячі людей лишилися без світла через ворожий удар напередодні увечері. 

Теми: Дніпропетровська областьНікопольобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Дніпропетровська область
4 людей постраждали на Дніпропетровщині від російського дрона
Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині горіло агропідприємство
Захисники збили вночі над Дніпропетровщиною ракету і безпілотник
Останні новини
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
Усі новини...
Реклама: