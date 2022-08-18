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Дніпропетровщина: три обстріли за ніч, 15 снарядів по Нікополю 

Олена РощінаЧетвер, 18 серпня 2022, 08:13
Обстріляний Нікополь, фото Євгена Євтушенка

У ніч на 18 серпня російські війська тричі обстріляли території Дніпропетровської області, по Нікополю випустили 15 снарядів – постраждала жінка. 

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, голова МВА Кривого Рогу Олександр Вілкул, голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко

Пряма мова Резніченка: "Ніч з трьома обстрілами… Російська армія завдала ударів по двох районах – Криворізькому та Нікопольському. 

Двічі накрила вогнем Нікопольський. У житлові квартали Нікополя прилетіли 15 снарядів зі ствольної артилерії. Поранена 57-річна жінка. Вона у лікарні. 

У місті пошкоджені 15 приватних будинків, школа, автівки, магазин та храм. Обстрілами зачепило кілька газогонів  та ліній електропередач. На місці працюють аварійні бригади". 

Деталі: Євтушенко уточнив, що Нікополь обстрілювали зі ствольної артилерії двічі, близько другої та четвертої години ночі.

"Цього разу армія РФ воювала з магазином, Храмом Знамення Божої Матері, навчальним закладом, житловими будинками, газопроводами, електромережею. На жаль, поранено жительку Нікополя, в стані середньої важкості її доставлено до лікарні з осколковими пораненнями голови та кінцівок", – повідомив керівник районної адміністрації. 

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У місті тривають відновлювальні роботи, додав Вілкул.

У Криворізькому районі ворог скерував "Урагани" на Апостолівську громаду. Без руйнувань та постраждалих.

У Великій Костромці Зеленодольської громади електрики зранку лагодять пошкоджену лінію. Там до тисячі людей лишилися без світла через ворожий удар напередодні увечері. 

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Теми: Дніпропетровська областьНікопольобстрілвійна
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