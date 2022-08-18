Дніпропетровщина: три обстріли за ніч, 15 снарядів по Нікополю 

У ніч на 18 серпня російські війська тричі обстріляли території Дніпропетровської області, по Нікополю випустили 15 снарядів – постраждала жінка.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, голова МВА Кривого Рогу Олександр Вілкул, голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко

Пряма мова Резніченка: "Ніч з трьома обстрілами… Російська армія завдала ударів по двох районах – Криворізькому та Нікопольському.

Двічі накрила вогнем Нікопольський. У житлові квартали Нікополя прилетіли 15 снарядів зі ствольної артилерії. Поранена 57-річна жінка. Вона у лікарні.

У місті пошкоджені 15 приватних будинків, школа, автівки, магазин та храм. Обстрілами зачепило кілька газогонів та ліній електропередач. На місці працюють аварійні бригади".

Деталі: Євтушенко уточнив, що Нікополь обстрілювали зі ствольної артилерії двічі, близько другої та четвертої години ночі.

"Цього разу армія РФ воювала з магазином, Храмом Знамення Божої Матері, навчальним закладом, житловими будинками, газопроводами, електромережею. На жаль, поранено жительку Нікополя, в стані середньої важкості її доставлено до лікарні з осколковими пораненнями голови та кінцівок", – повідомив керівник районної адміністрації.

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