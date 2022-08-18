Днепропетровщина: три обстрела за ночь, 15 снарядов по Никополю

В ночь на 18 августа российские войска трижды обстреляли территории Днепропетровской области, по Никополю выпустили 15 снарядов – пострадала женщина.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, глава ГВА Кривого Рога Александр Вилкул, глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко

Прямая речь Резниченко: "Ночь с тремя обстрелами… Российская армия нанесла удары по двум районам – Криворожскому и Никопольскому.

Дважды накрыла Никопольский огнем. В жилые кварталы Никополя прилетели 15 снарядов из ствольной артиллерии. Ранена 57-летняя женщина. Она находится в больнице.

В городе повреждены 15 частных домов, школа, автомобили, магазин и храм. Обстрелами задело несколько газопроводов и линий электропередач. На месте работают аварийные бригады".

Детали: Евтушенко уточнил, что Никополь обстреливали из ствольной артиллерии дважды, около двух и четырех часов ночи.

"В этот раз армия РФ воевала с магазином, Храмом Знамения Божией Матери, учебным заведением, жилыми домами, газопроводами, электросетью. К сожалению, ранена жительница Никополя, в состоянии средней тяжести она доставлена ​​в больницу с осколочными ранениями головы и конечностей", – сообщил руководитель районной администрации.

ВИДЕО ДНЯ

В городе продолжаются восстановительные работы, добавил Вилкул.

В Криворожском районе враг направил "Ураганы" на Апостоловскую общину. Без разрушений и пострадавших.

В Великой Костромке Зеленодольской общины электрики утром чинят поврежденную линию. Там до тысячи человек остались без света из-за вражеского удара накануне вечером.