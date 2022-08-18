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Politico: З квітня європейська військова допомога Україні йде на спад

Анастасія КалатурЧетвер, 18 серпня 2022, 08:07
Politico: З квітня європейська військова допомога Україні йде на спад
ФОТО: GETTY

Протягом липня шість найбільших країн Європи не пропонували Україні жодних нових двосторонніх військових зобов'язань – вперше після повномасштабного вторгнення РФ.

Джерело: Politico з посиланням на Кільський інститут світової економіки

Деталі: Крістоф Требеш, голова групи, яка займалася дослідженням Інституту, сказав, що з кінця квітня європейські зобов'язання щодо військової допомоги Україні мають тенденцію до зниження - за його словами, попри те, що війна вступила в критичну фазу, нові ініціативи з надання допомоги вичерпалися.

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Минулого тижня на конференції північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони в Копенгагені було домовлено надати Києву додаткову підтримку в розмірі понад 11 мільярдів данських крон (1,5 мільярда євро). Требеш сказав, що цифра "мізерна порівняно з тим, про що домовлялися на попередніх конференціях". Требеш стверджує, що європейські країни мають розглядати війну в Україні як більш схожу на кризу єврозони чи пандемію коронавірусу, дві події, які спонукали континент спрямувати сотні мільярдів на заходи екстреного фінансування. Фонд відновлення після пандемії ЄС охоплює приблизно 800 мільярдів євро у вигляді позик та грантів. Загальна європейська допомога Україні поки що становить лише малу частину цієї суми. За словами Требеша, "це напрочуд мало, враховуючи, що поставлено на карту".

Дослівно: "Це дані Інституту – УП) ілюструє точку зору, яку неодноразово висловлювали українські військові чиновники та політики: великі європейські держави не встигають за військовою допомогою, що надходить із Великобританії, Польщі та США. Військові фахівці та деякі члени Європарламенту останнім часом дедалі частіше повторюють цю точку зору".

Нагадаємо: У конференції північноєвропейських союзників з підтримки України в Копенгагені взяли участь понад 20 країн. Делегації були представлені главами оборонних відомств, заступниками або іншими високопосадовими представниками.

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Теми: війнаЄС
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