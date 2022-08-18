Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Politico: З квітня європейська військова допомога Україні йде на спад

Анастасія КалатурЧетвер, 18 серпня 2022, 08:07
ФОТО: GETTY

Протягом липня шість найбільших країн Європи не пропонували Україні жодних нових двосторонніх військових зобов'язань – вперше після повномасштабного вторгнення РФ.

Джерело: Politico з посиланням на Кільський інститут світової економіки

Деталі: Крістоф Требеш, голова групи, яка займалася дослідженням Інституту, сказав, що з кінця квітня європейські зобов'язання щодо військової допомоги Україні мають тенденцію до зниження - за його словами, попри те, що війна вступила в критичну фазу, нові ініціативи з надання допомоги вичерпалися.

Минулого тижня на конференції північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони в Копенгагені було домовлено надати Києву додаткову підтримку в розмірі понад 11 мільярдів данських крон (1,5 мільярда євро). Требеш сказав, що цифра "мізерна порівняно з тим, про що домовлялися на попередніх конференціях". Требеш стверджує, що європейські країни мають розглядати війну в Україні як більш схожу на кризу єврозони чи пандемію коронавірусу, дві події, які спонукали континент спрямувати сотні мільярдів на заходи екстреного фінансування. Фонд відновлення після пандемії ЄС охоплює приблизно 800 мільярдів євро у вигляді позик та грантів. Загальна європейська допомога Україні поки що становить лише малу частину цієї суми. За словами Требеша, "це напрочуд мало, враховуючи, що поставлено на карту".

Дослівно: "Це дані Інституту – УП) ілюструє точку зору, яку неодноразово висловлювали українські військові чиновники та політики: великі європейські держави не встигають за військовою допомогою, що надходить із Великобританії, Польщі та США. Військові фахівці та деякі члени Європарламенту останнім часом дедалі частіше повторюють цю точку зору".

Нагадаємо: У конференції північноєвропейських союзників з підтримки України в Копенгагені взяли участь понад 20 країн. Делегації були представлені главами оборонних відомств, заступниками або іншими високопосадовими представниками.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаЄС
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський після зустрічі з Ердоганом: Переговори з РФ можливі, якщо російські війська залишать Україну

Раді пропонують розширити категорії чоловіків, звільнених від військової служби

Суд заарештував АЗС та акції мережі Amic Energy

відео"Бавовни" буде багато: Притула на гроші українців купив супутник

В Раді ініціювали позбавлення мандатів нардепів з "батальйону Монако"

мапаВчені змоделювали поширення радіації у випадку аварії на ЗАЕС

Усі новини...
війна
ЗСУ записали в актив 200 вбитих окупантів, збитий гелікоптер і літак
Регіони: окупанти обстріляли Харків та Нікополь, лунали вибухи на Запоріжжі та Миколаївщині
60% українців хочуть більшого контролю держави за інформацією в інтернеті – КМІС
Останні новини
21:35
У Керчі чули вибух, окупанти заявили про роботу ППО
21:26
Зеленський: Світ має вигнати РФ із ЗАЕС, інакше можна викинути у сміття документи щодо ядерної безпеки
21:09
Зеленський та генсек ООН погодили параметри можливої місії МАГАТЕ на ЗАЕС
20:54
Інфекціоніст розповів про хвороби, які підстерігають бійців на фронті
20:41
відеоУ Бєлгородській області РФ горить склад із боєприпасами
20:34
Генсек ООН вимагає створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС
20:29
Ердоган про ситуацію на ЗАЕС: Не хочемо пережити новий Чорнобиль, ми на боці України
20:08
Ердоган хоче реанімувати переговори України й РФ на основі березневих домовленостей
20:06
Сербія і Косово не змогли подолати протиріччя через автомобільні номери
20:02
Туреччина різко знизила ставку попри стрімке зростання інфляції
Усі новини...