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Politico: С апреля европейская военная помощь Украине идет на убыль

Анастасия КалатурЧетверг, 18 августа 2022, 08:07
ФОТО: GETTY

В течение июля шесть крупнейших стран Европы не предлагали Украине никаких новых двусторонних военных обязательств - впервые после полномасштабного вторжения РФ.

Источник: Politico со ссылкой на Кильский институт мировой экономики

Детали: Кристоф Требеш, глава группы, занимавшейся исследованием Института, сказал, что с конца апреля европейские обязательства по военной помощи Украине имеют тенденцию к снижению - по его словам, несмотря на то, что война вступила в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли.

На прошлой неделе на конференции североевропейских союзников по поддержке Украины на уровне министров обороны в Копенгагене было договорено оказать Киеву дополнительную поддержку в размере более 11 миллиардов датских крон (1,5 миллиарда евро). Требеш сказал, что цифра "мизерная по сравнению с тем, о чем договаривались на предыдущих конференциях". Требеш утверждает, что европейские страны должны рассматривать войну в Украине как более похожую на кризис еврозоны или пандемию коронавируса, два события, побудившие континент направить сотни миллиардов на меры экстренного финансирования. Фонд восстановления после пандемии ЕС охватывает примерно 800 миллиардов евро в виде ссуд и грантов. Общая европейская помощь Украине пока составляет лишь малую часть этой суммы. По словам Требеша, "это удивительно мало, учитывая, что поставлено на карту".

Дословно: "Это (данные Института – УП) иллюстрирует точку зрения, которую неоднократно высказывали украинские военные чиновники и политики: крупные европейские государства не успевают за военной помощью, поступающей из Великобритании, Польши и США. Военные специалисты и некоторые члены Европарламента в последнее время все чаще повторяют эту точку зрения".

Напомним: В конференции североевропейских союзников по поддержке Украины в Копенгагене приняло участие более 20 стран. Делегации были представлены главами оборонных ведомств, заместителями или другими высокопоставленными представителями.

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Темы: войнаЕС
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