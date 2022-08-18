Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Politico: С апреля европейская военная помощь Украине идет на убыль

Анастасия КалатурЧетверг, 18 августа 2022, 08:07
Politico: С апреля европейская военная помощь Украине идет на убыль
ФОТО: GETTY

В течение июля шесть крупнейших стран Европы не предлагали Украине никаких новых двусторонних военных обязательств - впервые после полномасштабного вторжения РФ.

Источник: Politico со ссылкой на Кильский институт мировой экономики

Детали: Кристоф Требеш, глава группы, занимавшейся исследованием Института, сказал, что с конца апреля европейские обязательства по военной помощи Украине имеют тенденцию к снижению - по его словам, несмотря на то, что война вступила в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли.

Реклама:

На прошлой неделе на конференции североевропейских союзников по поддержке Украины на уровне министров обороны в Копенгагене было договорено оказать Киеву дополнительную поддержку в размере более 11 миллиардов датских крон (1,5 миллиарда евро). Требеш сказал, что цифра "мизерная по сравнению с тем, о чем договаривались на предыдущих конференциях". Требеш утверждает, что европейские страны должны рассматривать войну в Украине как более похожую на кризис еврозоны или пандемию коронавируса, два события, побудившие континент направить сотни миллиардов на меры экстренного финансирования. Фонд восстановления после пандемии ЕС охватывает примерно 800 миллиардов евро в виде ссуд и грантов. Общая европейская помощь Украине пока составляет лишь малую часть этой суммы. По словам Требеша, "это удивительно мало, учитывая, что поставлено на карту".

Дословно: "Это (данные Института – УП) иллюстрирует точку зрения, которую неоднократно высказывали украинские военные чиновники и политики: крупные европейские государства не успевают за военной помощью, поступающей из Великобритании, Польши и США. Военные специалисты и некоторые члены Европарламента в последнее время все чаще повторяют эту точку зрения".

Напомним: В конференции североевропейских союзников по поддержке Украины в Копенгагене приняло участие более 20 стран. Делегации были представлены главами оборонных ведомств, заместителями или другими высокопоставленными представителями.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

Все новости...
война
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
Последние новости
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
Все новости...
Реклама: