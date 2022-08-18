Окупанти убили 3 мирних мешканців на Донеччині за добу

Російські військові вбили трьох мирних мешканців і поранили шістьох на Донеччині 17 серпня.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 17 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: в Авдіївці, Нетайловому та Курахівці. Ще 6 людей отримали поранення".

Деталі: Загалом з 24 лютого росіяни убили щонайменше 739 мирних мешканців Донецької області та поранили щонайменше 1 918 мешканців.

За словами Кириленка, на наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

