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Оккупанты убили 3 мирных жителей в Донецкой области за сутки

Ирина БалачукЧетверг, 18 августа 2022, 08:34
Оккупанты убили 3 мирных жителей в Донецкой области за сутки
Инфографика из Telegram Кириленко

Российские военные убили трех мирных жителей и ранили шестерых в Донецкой области 17 августа.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских! За 17 августа россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: в Авдеевке, Нетайлово и Кураховке. Еще 6 человек получили ранения".

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Детали: Всего с 24 февраля россияне убили по меньшей мере 739 мирных жителей Донецкой области и ранили по меньшей мере 1 918 жителей.

По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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