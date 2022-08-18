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Трасс переможе на виборах прем'єра Британії з великою перевагою – опитування

"Європейська правда"Четвер, 18 серпня 2022, 08:37
Ліз Трасс, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс виграє боротьбу за посаду лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра у колишнього міністра фінансів Ріші Сунака.

Про це свідчить опитування Sky News, пише "Європейська правда".

Опитування показує, що 66% членів партії проголосують за Трас, а 34% підтримують Сунака, якщо виключити тих, хто не визначився чи не голосуватиме.

Трохи більше двох тижнів тому Трасс лідирувала у 38 процентних пунктів.

Близько 13% кажуть, що ще не вирішили, як вони голосуватимуть чи не голосуватимуть взагалі. В опитуванні, яке завершилося в середу вранці, 57% респондентів заявили, що вони вже проголосували, а 38% заявили, що ще не проголосували, але все ж таки збираються це зробити.

Опитування чітко показує, що чинний прем'єр-міністр Борис Джонсон, як і раніше, користується великою підтримкою серед членів торі.

Загалом 55% респондентів заявили, що депутати-консерватори були неправі, фактично змусивши Джонсона піти у відставку, а 40% підтримують це рішення.

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Якби Джонсон все ще брав участь у виборах разом із Сунаком та Трасс, 46% проголосували б за Джонсона, 24% за Трасс та 23% за Сунака.

На початку виборів нового лідера Консервативної партії більш популярним кандидатом був Сунак, але останні опитування показали, що Трасс користується більшою популярністю серед рядових консерваторів.

Її вже підтримали колишні конкуренти Том Тугендхат і Пенні Мордонт, а також міністр оборони Бен Воллес і колишній міністр охорони здоров'я Саджид Джавід.

Сама Трасс пообіцяла бути "найбільшим другом" України за прикладом Бориса Джонсона, якщо переможе на виборах за посаду лідера консерваторів.

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Теми: Велика Британіявибори
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