Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Трасс победит на выборах премьера Британии с большим преимуществом – опрос

"Европейская правда"Четверг, 18 августа 2022, 08:37
Лиз Трасс, фото Getty Images

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выиграет борьбу за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра у бывшего министра финансов Риши Сунака.

Об этом свидетельствует опрос Sky News, пишет "Европейская правда".

Опрос показывает, что 66% членов партии проголосуют за Трасс, а 34% поддерживают Сунака, если исключить тех, кто не определился или не будет голосовать.

Чуть более двух недель назад Трасс лидировала в 38 процентных пунктов.

Около 13% говорят, что еще не решили, как они будут голосовать или не будут голосовать. В опросе, который завершился в среду утром, 57% респондентов заявили, что они уже проголосовали, а 38% заявили, что еще не проголосовали, но все же собираются это сделать.

Опрос ясно показывает, что действующий премьер-министр Борис Джонсон по-прежнему пользуется большой поддержкой среди членов тори.

В целом 55% респондентов заявили, что депутаты-консерваторы были неправы, фактически заставив Джонсона уйти в отставку, а 40% поддерживают это решение.

ВИДЕО ДНЯ

Если бы Джонсон все еще участвовал в выборах вместе с Сунаком и Трасс, 46% проголосовали бы за Джонсона, 24% за Трасс и 23% за Сунака.

В начале выборов нового лидера Консервативной партии более популярным кандидатом был Сунак, но последние опросы показали, что Трасс пользуется большей популярностью среди рядовых консерваторов.

Ее уже поддержали бывшие конкуренты Том Тугендхат и Пенни Мордонт, а также министр обороны Бен Уоллес и бывший министр здравоохранения Саджид Джавид.

Сама Трасс пообещала быть "самым большим другом" Украины по примеру Бориса Джонсона, если победит на выборах за должность лидера консерваторов.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Великобританиявиборы
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский после встречи с Эрдоганом: Переговоры с РФ возможны, если российские войска покинут Украину

Раде предлагают расширить категории мужчин, освобожденных от военной службы

Суд арестовал АЗС и акции сети Amic Energy

видео"Бавовны" будет много: Притула на деньги украинцев купил спутник

В Раде инициировали лишение мандатов нардепов из "батальона Монако"

картаУченые смоделировали распространение радиации в случае аварии на ЗАЭС

Все новости...
Великобритания
"Я здесь, чтобы убить королеву": допрошен мужчина, которого поймали с арбалетом у Виндзорского замка
Джанкой – ключевой узел для российских операций на юге Украины – разведка Британии
Британия отвергает обвинения России в нарушении воздушного пространства
Последние новости
23:11
На военном аэродроме в Севастополе слышат взрывы, власти оккупантов говорят о ПВО
23:10
Прогнозы по COVID-19 осенью и зимой: рассказывает врач-инфекционист
22:53
"Изменения неизбежны": позиция Госкино относительно "Довженко-Центра"
22:53
В Госдепе знают об издевательствах россиян над сотрудниками ЗАЭС
22:37
Экономические новости 18 августа: арест сети АЗС Amic, Россия угрожает остановкой ЗАЭС
22:22
Оккупанты ставят россиян на "должности" в Запорожской и Херсонской областях
22:08
Цены на газ в Европе снова держатся выше 2500 долларов
22:07
Кулеба уверяет, что на встрече во Львове Украину не склоняли к уступкам РФ
21:56
Торговцев обязали принимать безналичные деньги для оплаты товаров и услуг: когда заработает
21:35
В Керчи слышали взрывы, оккупанты заявили о работе ПВО
Все новости...