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Трасс победит на выборах премьера Британии с большим преимуществом – опрос

"Европейская правда"Четверг, 18 августа 2022, 08:37
Трасс победит на выборах премьера Британии с большим преимуществом – опрос
Лиз Трасс, фото Getty Images

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выиграет борьбу за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра у бывшего министра финансов Риши Сунака.

Об этом свидетельствует опрос Sky News, пишет "Европейская правда".

Опрос показывает, что 66% членов партии проголосуют за Трасс, а 34% поддерживают Сунака, если исключить тех, кто не определился или не будет голосовать.

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Чуть более двух недель назад Трасс лидировала в 38 процентных пунктов.

Около 13% говорят, что еще не решили, как они будут голосовать или не будут голосовать. В опросе, который завершился в среду утром, 57% респондентов заявили, что они уже проголосовали, а 38% заявили, что еще не проголосовали, но все же собираются это сделать.

Опрос ясно показывает, что действующий премьер-министр Борис Джонсон по-прежнему пользуется большой поддержкой среди членов тори.

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В целом 55% респондентов заявили, что депутаты-консерваторы были неправы, фактически заставив Джонсона уйти в отставку, а 40% поддерживают это решение.

Если бы Джонсон все еще участвовал в выборах вместе с Сунаком и Трасс, 46% проголосовали бы за Джонсона, 24% за Трасс и 23% за Сунака.

В начале выборов нового лидера Консервативной партии более популярным кандидатом был Сунак, но последние опросы показали, что Трасс пользуется большей популярностью среди рядовых консерваторов.

Ее уже поддержали бывшие конкуренты Том Тугендхат и Пенни Мордонт, а также министр обороны Бен Уоллес и бывший министр здравоохранения Саджид Джавид.

Сама Трасс пообещала быть "самым большим другом" Украины по примеру Бориса Джонсона, если победит на выборах за должность лидера консерваторов.

Темы: Великобританиявиборы
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