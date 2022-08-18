Росія невміло використовує танки в Україні, як під час війни в Чечні – британська розвідка

Російські війська не змогли встановити динамічний захист на свої танки, що є повторенням помилок Першої чеченської війни.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Сильне зношування російських основних бойових танків в Україні, швидше за все, частково пов'язане з тим, що Росія не змогла встановити та належним чином використати адекватну динамічну броню (ERA)", - йдеться у повідомленні.

Реклама:

При правильному використанні динамічний захист знижує ефективність снарядів, що наближаються, до того, як вони влучать у танк.

"Це говорить про те, що російські сили не виправили культуру неефективного використання ERA, яка сягає Першої чеченської війни 1994 року", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що ці недоліки, ймовірно, сприяють поширеним випадкам "відльоту башти", які добре задокументовані на відео очевидців з України.

ВІДЕО ДНЯ

"Війна була свідком численних невдач російських командирів щодо забезпечення дотримання бойової дисципліни на низькому рівні, таких як використання динамічного захисту. Сукупний ефект цих невдач, ймовірно, є важливим чинником низької ефективності російських збройних сил", - зазначає британська розвідка.

Раніше розвідка повідомляла, що кораблі Чорноморського флоту Росії продовжують займати вкрай оборонну позицію, патрулювання зазвичай обмежується акваторією в межах видимості кримського узбережжя.