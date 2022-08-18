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Россия неумело использует танки в Украине, как во время войны в Чечне – британская разведка

"Европейская правда"Четверг, 18 августа 2022, 09:35
Россия неумело использует танки в Украине, как во время войны в Чечне – британская разведка

Российские войска не смогли установить динамическую защиту на свои танки, что стало повторением ошибок Первой чеченской войны.

Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Сильный износ российских основных боевых танков в Украине, скорее всего, частично связан с тем, что Россия не смогла установить и должным образом использовать адекватную динамическую броню (ERA)", - говорится в сообщении.

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При правильном использовании динамическая защита снижает эффективность приближающихся снарядов до того, как они попадут в танк.

"Это говорит о том, что российские силы не исправили культуру неэффективного использования ERA, которая восходит к Первой чеченской войне 1994 года", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что эти недостатки, вероятно, способствуют широко распространенным случаям "отрыва башни", которые хорошо задокументированы на видео очевидцев из Украины.

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"Война была свидетелем многочисленных неудач российских командиров в обеспечении соблюдения боевой дисциплины на низком уровне, таких как использование динамической защиты. Совокупный эффект этих неудач, вероятно, является важным фактором низкой эффективности российских вооруженных сил", - отмечает британская разведка.

Ранее разведка сообщала, что корабли Черноморского флота России продолжают занимать крайне оборонительную позицию, патрулирование обычно ограничивается акваторией в пределах видимости крымского побережья.

Темы: РосcиявойнаразведкаЧечня
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