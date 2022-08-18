В Європарламенті просять Єврокомісію заборонити екстрадицію до Росії

Депутат Європарламенту від Болгарії Радан Канев закликав Європейську комісію дати чітку рекомендацію державам-членам ЄС припинити всі процедури екстрадиції російських громадян із ЄС до Росії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Цей крок спрямований на запобігання екстрадиції до Росії Алексєя Алчина, громадянина Росії, який спалив свій паспорт у Болгарії на знак протесту проти війни в Україні. Він, ймовірно, буде екстрадований до країни походження за рішенням болгарського суду.

"Усі гарантії, надані Російською Федерацією у питаннях прав людини, є не більш ніж порожніми деклараціями, а будь-якому громадянинові Росії, який бере участь у відкритій антивоєнній та опозиційній діяльності, загрожують не лише тортури, приниження та нелюдське поводження, а й навіть загрожує дієвий, якщо не офіційно винесений, смертний вирок", — написав Канев у листі до президентки Європарламенту Роберти Метсоли.

Депутат закликав Комісію дати чітку рекомендацію всім державам-членам призупинити всі поточні та майбутні процедури екстрадиції громадян Росії, особливо у тих випадках, коли ці громадяни виступають проти режиму у Кремлі.

Ініціатива зараз збирає підписи серед депутатів Європарламенту.

Росія вимагала екстрадиції Алчина на батьківщину у зв'язку з розслідуванням податкового шахрайства. Алчин та його дружина Ольга Гюрова переконані, що російський запит політично мотивований.