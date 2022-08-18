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В Европарламенте просят Еврокомиссию запретить экстрадицию в Россию

"Европейская правда"Четверг, 18 августа 2022, 10:18

Депутат Европарламента от Болгарии Радан Канев призвал Европейскую комиссию дать четкую рекомендацию государствам-членам ЕС прекратить все процедуры экстрадиции российских граждан из ЕС в Россию.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Этот шаг направлен на предотвращение экстрадиции в Россию Алексея Алчина, гражданина России, который сжег свой паспорт в Болгарии в знак протеста против войны в Украине. Он, вероятно, будет экстрадирован в страну происхождения по решению болгарского суда.

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"Все гарантии, предоставленные Российской Федерацией в вопросах прав человека – не более чем пустые декларации, а любому гражданину России, участвующему в открытой антивоенной и оппозиционной деятельности, угрожают не только пытки, унижение и бесчеловечное обращение, но даже действенный, если не официально вынесенный, смертный приговор", — написал Канев в письме президенту Европарламента Роберте Метсоле.

Депутат призвал Комиссию дать четкую рекомендацию всем государствам-членам приостановить все текущие и будущие процедуры экстрадиции граждан России, особенно в тех случаях, когда эти граждане выступают против режима в Кремле.

Инициатива сейчас собирает подписи среди депутатов Европарламента.

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Россия потребовала экстрадиции Алчина на родину в связи с расследованием налогового мошенничества. Алчин и его супруга Ольга Гюрова убеждены, что российский запрос политически мотивирован.

Темы: ЕвропарламентЕврокомиссияРосcияЕС
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