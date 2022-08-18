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ЗСУ записали в актив 200 вбитих окупантів, збитий гелікоптер і літак

Валентина РоманенкоЧетвер, 18 серпня 2022, 10:29
фото ЗСУ ілюстративне

Втрати російської армії у повномасштабній війні проти України сягнули 44300 солдатів, за добу 17 серпня ЗСУ ліквідували 200 окупантів.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 44300 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1889 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4179 (+17) од,
  • артилерійських систем – 1010 (+17) од,
  • РСЗВ - 265 (+2) од,
  • засоби ППО - 136 (+0) од,
  • літаків – 234 (+1) од,
  • гелікоптерів – 197 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 793 (+1),
  • крилаті ракети - 190 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3061 (+7) од,
  • спеціальна техніка - 93 (+0).

Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.

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Теми: війнаРосія
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