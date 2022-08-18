ЗСУ записали в актив 200 вбитих окупантів, збитий гелікоптер і літак
Четвер, 18 серпня 2022, 10:29
Втрати російської армії у повномасштабній війні проти України сягнули 44300 солдатів, за добу 17 серпня ЗСУ ліквідували 200 окупантів.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.08 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 44300 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1889 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4179 (+17) од,
- артилерійських систем – 1010 (+17) од,
- РСЗВ - 265 (+2) од,
- засоби ППО - 136 (+0) од,
- літаків – 234 (+1) од,
- гелікоптерів – 197 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 793 (+1),
- крилаті ракети - 190 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3061 (+7) од,
- спеціальна техніка - 93 (+0).
Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Донецькому напрямку.
Дані уточнюються.