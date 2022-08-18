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ВСУ записали в актив 200 убитых оккупантов, сбитый вертолет и самолет

Валентина РоманенкоЧетверг, 18 августа 2022, 10:29
ВСУ записали в актив 200 убитых оккупантов, сбитый вертолет и самолет
фото ВСУ иллюстративное

Потери российской армии в полномасштабной войне против Украины достигли 44 300 солдат, за сутки 17 августа ВСУ ликвидировали 200 оккупантов.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.08 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 44300 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1889 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4179 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 1010 (+17) ед,
  • РСЗО - 265 (+2) ед,
  • средства ПВО - 136 (+0) ед,
  • самолетов – 234 (+1) ед,
  • вертолетов – 197 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 793 (+1),
  • крылатые ракеты – 190 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3061 (+7) ед,
  • специальная техника – 93 (+0).

Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Донецком направлении.

Данные уточняются.

Темы: войнаРосcия
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