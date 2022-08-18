ВСУ записали в актив 200 убитых оккупантов, сбитый вертолет и самолет
Четверг, 18 августа 2022, 10:29
Потери российской армии в полномасштабной войне против Украины достигли 44 300 солдат, за сутки 17 августа ВСУ ликвидировали 200 оккупантов.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.08 ориентировочно составили:
- личного состава – около 44300 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1889 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4179 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 1010 (+17) ед,
- РСЗО - 265 (+2) ед,
- средства ПВО - 136 (+0) ед,
- самолетов – 234 (+1) ед,
- вертолетов – 197 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 793 (+1),
- крылатые ракеты – 190 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3061 (+7) ед,
- специальная техника – 93 (+0).
Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Донецком направлении.
Данные уточняются.
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