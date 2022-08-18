Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві виявили незаконний схрон зброї: нібито для тероборони

Валентина РоманенкоЧетвер, 18 серпня 2022, 10:49
фото СБУ

У Києві викрили групу осіб, які незаконно зберігали вогнепальну зброю, прикриваючись участю в одному з добровольчих формувань територіальної громади міста.

Джерело: Київська міська прокуратура, СБУ, столична поліція

Деталі: За даними слідства, представники одного з товариств, які не маючи наміру брати участь у бойових діях проти РФ, зберігали на території власних складських та виробничих приміщень зброю та боєприпаси для своєї приватної охорони.

 

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 60 незареєстрованих автоматів АК-74 та 9500 набоїв до них.

 
 

Наразі встановлюються всі обставини, зброю перевіряють на предмет використання під час вчинення кримінальних правопорушень.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: КиївзброяпрокуратураСБУ
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський після зустрічі з Ердоганом: Переговори з РФ можливі, якщо російські війська залишать Україну

Раді пропонують розширити категорії чоловіків, звільнених від військової служби

Суд заарештував АЗС та акції мережі Amic Energy

відео"Бавовни" буде багато: Притула на гроші українців купив супутник

В Раді ініціювали позбавлення мандатів нардепів з "батальйону Монако"

мапаВчені змоделювали поширення радіації у випадку аварії на ЗАЕС

Усі новини...
Київ
Чоловіку, який кинув коктейль Молотова в офіс Денісової, дали п’ять років
Моя війна: рятівні кола й дорогі уроки
Станцію метро "Теремки" в Києві закривали через задимлення
Останні новини
23:48
Після "бавовни" у Криму в багатьох областях України – повітряна тривога
23:43
У Литві не бачать зростання загрози від розміщення винищувачів з "Кинджалами" в Калінінграді
23:11
На військовому аеродромі в Севастополі чують вибухи, влада окупантів каже про ППО
23:10
Прогнози щодо COVID-19 восени та взимку: розповідає лікар-інфекціоніст
22:53
"Зміни неминучі": позиція Держкіно щодо "Довженко-Центру"
22:53
У Держдепі знають про знущання росіян над співробітниками ЗАЕС
22:37
Економічні новини 18 серпня: арешт мережі АЗС Amic, Росія погрожує зупинкою ЗАЕС
22:22
Окупанти ставлять росіян на "посади" у Запорізькій та Херсонській областях
22:08
Ціни на газ у Європі знову тримаються вище 2500 доларів
22:07
Кулеба запевняє, що на зустрічі у Львові Україну не схиляли до поступок РФ
Усі новини...