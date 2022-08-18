У Києві виявили незаконний схрон зброї: нібито для тероборони

У Києві викрили групу осіб, які незаконно зберігали вогнепальну зброю, прикриваючись участю в одному з добровольчих формувань територіальної громади міста.

Джерело: Київська міська прокуратура, СБУ, столична поліція

Деталі: За даними слідства, представники одного з товариств, які не маючи наміру брати участь у бойових діях проти РФ, зберігали на території власних складських та виробничих приміщень зброю та боєприпаси для своєї приватної охорони.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 60 незареєстрованих автоматів АК-74 та 9500 набоїв до них.

Наразі встановлюються всі обставини, зброю перевіряють на предмет використання під час вчинення кримінальних правопорушень.