В Киеве обнаружили незаконный схрон оружия: якобы для терробороны
Четверг, 18 августа 2022, 10:49
В Киеве разоблачили группу лиц, незаконно хранивших огнестрельное оружие, прикрываясь участием в одном из добровольческих формирований территориальной общины города.
Источник: Киевская городская прокуратура, СБУ, столичная полиция
Детали: По данным следствия, представители одного из обществ, не имея намерения участвовать в боевых действиях против РФ, хранили на территории собственных складских и производственных помещений оружие и боеприпасы для своей частной охраны.
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Во время обысков правоохранители изъяли более 60 незарегистрированных автоматов АК-74 и 9500 патронов к ним.
Устанавливаются все обстоятельства, оружие проверяют на предмет использования при совершении уголовных правонарушений.