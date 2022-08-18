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В Киеве обнаружили незаконный схрон оружия: якобы для терробороны

Валентина РоманенкоЧетверг, 18 августа 2022, 10:49
фото СБУ

В Киеве разоблачили группу лиц, незаконно хранивших огнестрельное оружие, прикрываясь участием в одном из добровольческих формирований территориальной общины города.

Источник: Киевская городская прокуратура, СБУ, столичная полиция

Детали: По данным следствия, представители одного из обществ, не имея намерения участвовать в боевых действиях против РФ, хранили на территории собственных складских и производственных помещений оружие и боеприпасы для своей частной охраны.

 

Во время обысков правоохранители изъяли более 60 незарегистрированных автоматов АК-74 и 9500 патронов к ним.

 
 

Устанавливаются все обстоятельства, оружие проверяют на предмет использования при совершении уголовных правонарушений.

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Темы: КиеворужиепрокуратураСБУ
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