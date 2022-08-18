Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве обнаружили незаконный схрон оружия: якобы для терробороны

Валентина РоманенкоЧетверг, 18 августа 2022, 10:49
В Киеве обнаружили незаконный схрон оружия: якобы для терробороны
фото СБУ

В Киеве разоблачили группу лиц, незаконно хранивших огнестрельное оружие, прикрываясь участием в одном из добровольческих формирований территориальной общины города.

Источник: Киевская городская прокуратура, СБУ, столичная полиция

Детали: По данным следствия, представители одного из обществ, не имея намерения участвовать в боевых действиях против РФ, хранили на территории собственных складских и производственных помещений оружие и боеприпасы для своей частной охраны.

Реклама:
 

Во время обысков правоохранители изъяли более 60 незарегистрированных автоматов АК-74 и 9500 патронов к ним.

 
 

Устанавливаются все обстоятельства, оружие проверяют на предмет использования при совершении уголовных правонарушений.

Темы: КиеворужиепрокуратураСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

Все новости...
Киев
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
В Киеве прохожие нашли на улице две гранаты
В центре Киева возле проспекта Победы сгорело здание
Последние новости
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
Все новости...
Реклама: