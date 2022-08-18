Обмін полоненими, зерно і літаки: ЗМІ назвали теми зустрічі Ердогана і Зеленського

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у четвер вранці вирушив в Україну з першим від початку повномасштабної війни офіційним візитом.

Про це повідомив турецький телеканал NTV, пише "Європейська правда".

За даними телеканалу, на порядку денному зустрічі у Львові з президентом Володимиром Зеленським у четвер - кроки, які необхідно зробити для підвищення функціональності зернового коридору та вирішення війни дипломатичним шляхом.

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Серед інших питань, які планують обговорити на зустрічі, – посередництво Туреччини в обміні полоненими між Росією та Україною, а також - повернення до Туреччини двох літаків турецьких ВПС A440M, які перебували в Україні до війни і продовжують тут залишатися.

На зустрічі двох лідерів також буде оцінено всі аспекти турецько-українських відносин.

Під час візиту Ердогана в Україні перебуває генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. У цьому контексті передбачається проведення тристороннього саміту за участю Ердогана, Зеленського та Гутерреша.

Президент Ердоган востаннє відвідував Україну 3 лютого 2022 року, незадовго до початку російсько-української війни. Повітряний простір України закритий через війну, тому до Львова Ердоган і його делегація діставатимуться наземним шляхом з Польщі.

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