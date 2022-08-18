Обмен пленными, зерно и самолеты: СМИ назвали темы встречи Эрдогана и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг утром отправился в Украину с первым с начала полномасштабной войны официальным визитом.

Об этом сообщил турецкий телеканал NTV, пишет "Европейская правда".

По данным телеканала, в повестке дня встречи во Львове с президентом Владимиром Зеленским в четверг - шаги, которые необходимо предпринять для повышения функциональности зернового коридора и окончания войны по дипломатическим путем.

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Среди других вопросов, которые планируют обсудить на встрече – посредничество Турции в обмене пленными между Россией и Украиной, а также возвращение в Турцию двух самолетов турецких ВВС A440M, которые находились в Украине до войны и продолжают здесь оставаться.

На встрече двух лидеров также будут оценены все аспекты турецко-украинских отношений.

Во время визита Эрдогана в Украине находится генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Поэтому предусмотрено проведение трехстороннего саммита с участием Эрдогана, Зеленского и Гутерриша.

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Президент Эрдоган в последний раз посещал Украину 3 февраля 2022 года, незадолго до начала российско-украинской войны. Воздушное пространство Украины закрыто из-за войны, поэтому во Львов Эрдоган и его делегация будут добираться наземным путем из Польши.

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