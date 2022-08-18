"Провів" із Сумщини до Києва колону техніки ворога: СБУ затримала агента РФ

Контррозвідка Служби безпеки України викрила ворожого агента, який у перші дні повномасштабного вторгнення РФ "провів" із Сумської до Київської області 128 одиниць техніки окупантів.

Джерело: пресслужба СБУ, Сумська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, 38-річний чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну на власному автомобілі супроводжував колони техніки окупантів по території Сумської області.

Будучи місцевим, відтак чітко обізнаним про всі можливі дороги, що ведуть в обхід основних, а також місцезнаходження військовослужбовців Збройних Сил України, чоловік створив всі передумови для успішного проходження техніки російської федерації до Київської області.

Загалом, за даними правоохоронців, фігурант кримінального провадження встиг провести більше 120 одиниць ворожої техніки.

Більше того, після звільнення Сумщини від окупантів затриманий продовжив співпрацювати із представником збройних сил РФ.

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Зокрема він збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння воєнізованих формувань у регіоні. За допомогою одного з месенджерів він передавав своєму куратору координати військових об’єктів.

17 серпня 2022 року жителя Сумщини затримали за підозрою в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Під час обшуків у помешканні зловмисника правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами комунікації з російськими кураторами.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.