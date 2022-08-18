"Провел" с Сумщины до Киева колонну техники врага: СБУ задержала агента РФ
Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила вражеского агента, который в первые дни полномасштабного вторжения РФ "провел" из Сумской в Киевскую область 128 единиц техники оккупантов.
Источник: пресс-служба СБУ, Сумская областная прокуратура
Детали: По данным следствия, 38-летний мужчина с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину на собственном автомобиле сопровождал колонны техники оккупантов по территории Сумской области.
Будучи местным, четко осведомленным о всех возможных дорогах, ведущих в обход основных, а также о местонахождении военнослужащих Вооруженных сил Украины, мужчина создал все предпосылки для успешного прохождения техники РФ в Киевскую область.
В общей сложности, по данным правоохранителей, фигурант уголовного производства успел провести более 120 единиц вражеской техники.
Более того, после освобождения Сумщины от оккупантов, задержанный продолжил сотрудничать с представителем вооруженных сил РФ.
В частности, он собирал данные о местоположенияи, количестве и вооружении военизированных формирований в регионе. С помощью одного из мессенджеров он передавал своему куратору координаты военных объектов.
17 августа 2022 года житель Сумщины был задержан по подозрению в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
Во время обысков в помещении злоумышленника правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами коммуникации с российскими кураторами.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.