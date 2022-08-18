"Провел" с Сумщины до Киева колонну техники врага: СБУ задержала агента РФ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила вражеского агента, который в первые дни полномасштабного вторжения РФ "провел" из Сумской в ​​Киевскую область 128 единиц техники оккупантов.

Источник: пресс-служба СБУ, Сумская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, 38-летний мужчина с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину на собственном автомобиле сопровождал колонны техники оккупантов по территории Сумской области.

Реклама:

Будучи местным, четко осведомленным о всех возможных дорогах, ведущих в обход основных, а также о местонахождении военнослужащих Вооруженных сил Украины, мужчина создал все предпосылки для успешного прохождения техники РФ в Киевскую область.

В общей сложности, по данным правоохранителей, фигурант уголовного производства успел провести более 120 единиц вражеской техники.

ВИДЕО ДНЯ

Более того, после освобождения Сумщины от оккупантов, задержанный продолжил сотрудничать с представителем вооруженных сил РФ.

В частности, он собирал данные о местоположенияи, количестве и вооружении военизированных формирований в регионе. С помощью одного из мессенджеров он передавал своему куратору координаты военных объектов.

17 августа 2022 года житель Сумщины был задержан по подозрению в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Во время обысков в помещении злоумышленника правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами коммуникации с российскими кураторами.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.