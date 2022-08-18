Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Провел" с Сумщины до Киева колонну техники врага: СБУ задержала агента РФ

Валентина РоманенкоЧетверг, 18 августа 2022, 12:12
фото СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила вражеского агента, который в первые дни полномасштабного вторжения РФ "провел" из Сумской в ​​Киевскую область 128 единиц техники оккупантов.

Источник: пресс-служба СБУ, Сумская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, 38-летний мужчина с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину на собственном автомобиле сопровождал колонны техники оккупантов по территории Сумской области.

Будучи местным, четко осведомленным о всех возможных дорогах, ведущих в обход основных, а также о местонахождении военнослужащих Вооруженных сил Украины, мужчина создал все предпосылки для успешного прохождения техники РФ в Киевскую область.

В общей сложности, по данным правоохранителей, фигурант уголовного производства успел провести более 120 единиц вражеской техники.

Более того, после освобождения Сумщины от оккупантов, задержанный продолжил сотрудничать с представителем вооруженных сил РФ.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, он собирал данные о местоположенияи, количестве и вооружении военизированных формирований в регионе. С помощью одного из мессенджеров он передавал своему куратору координаты военных объектов.

17 августа 2022 года житель Сумщины был задержан по подозрению в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Во время обысков в помещении злоумышленника правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами коммуникации с российскими кураторами.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: СБУвойнаСумская область
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский после встречи с Эрдоганом: Переговоры с РФ возможны, если российские войска покинут Украину

Раде предлагают расширить категории мужчин, освобожденных от военной службы

Суд арестовал АЗС и акции сети Amic Energy

видео"Бавовны" будет много: Притула на деньги украинцев купил спутник

В Раде инициировали лишение мандатов нардепов из "батальона Монако"

картаУченые смоделировали распространение радиации в случае аварии на ЗАЭС

Все новости...
СБУ
В Киеве обнаружили незаконный схрон оружия: якобы для терробороны
Взятки за выдачу разрешений на оружие: будут судить экс-чиновника Нацполиции
Под суд пойдет экс-сотрудник СБУ, возглавлявший "внутренние войска ДНР"
Последние новости
00:42
В Сумской области за сутки – 100 вражеских прилетов
23:48
картаПосле "хлопков" в Крыму во многих областях Украины – воздушная тревога
23:43
В Литве не видят роста угрозы от размещения истребителей с "Кинжалами" в Калининграде
23:11
На военном аэродроме в Севастополе слышат взрывы, власти оккупантов говорят о ПВО
23:10
Прогнозы по COVID-19 осенью и зимой: рассказывает врач-инфекционист
22:53
"Изменения неизбежны": позиция Госкино относительно "Довженко-Центра"
22:53
В Госдепе знают об издевательствах россиян над сотрудниками ЗАЭС
22:37
Экономические новости 18 августа: арест сети АЗС Amic, Россия угрожает остановкой ЗАЭС
22:22
Оккупанты ставят россиян на "должности" в Запорожской и Херсонской областях
22:08
Цены на газ в Европе снова держатся выше 2500 долларов
Все новости...