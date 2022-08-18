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Росіяни обстріляли Запоріжжя, загинула жінка – секретар міськради

Ірина БалачукЧетвер, 18 серпня 2022, 13:07
Вирва від російського снаряду. Фото з Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха

У ніч на 18 серпня російські окупанти обстріляли околиці Запоріжжя із реактивних систем залпового вогню, у результаті чого одна людина загинула та троє постраждали.

Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram

Пряма мова Куртєва: "Близько 3-ї години ночі, під час повітряної тривоги, ворог знову атакував околиці одного з районів міста… Чотири випущені ракети поцілили в один з інфраструктурних об’єктів Запоріжжя. Є незначні руйнування. На жаль під час обстрілів троє людей постраждало, а ще одна жінка загинула".

Деталі: За даними секретаря міськради, обстріл вівся з Василівського району.

Куртєв закликав мешканців не нехтувати сповіщеннями про повітряну тривогу і йти в укриття.

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Теми: Запоріжжявійнажертви
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