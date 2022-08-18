Россияне обстреляли Запорожье, погибла женщина – секретарь горсовета

В ночь на 18 августа российские оккупанты обстреляли окрестности Запорожья из реактивных систем залпового огня, в результате чего один человек погиб и трое пострадали.

Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram

Прямая речь Куртева: "Около 3 часов ночи, во время воздушной тревоги, враг снова атаковал окрестности одного из районов города… Четыре выпущенных ракеты попали в один из инфраструктурных объектов Запорожья. Имеются незначительные разрушения. К сожалению, во время обстрелов три человека пострадали, а еще одна женщина погибла".

Детали: По данным секретаря горсовета, обстрел велся из Васильевского района.

Куртев призвал жителей не пренебрегать извещениями о воздушной тревоге и находиться в укрытиях.