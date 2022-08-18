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"Нападуть на РФ у День Незалежності": ГУР оприлюднило розповідь окупанта про чутки на фронті

"Українська правда"Четвер, 18 серпня 2022, 13:20
Нападуть на РФ у День Незалежності: ГУР оприлюднило розповідь окупанта про чутки на фронті
Емблема ГУР, фейсбук розвідки

Українська розвідка оприлюднила аудіозапис розмови військового Росії з матір’ю про контрнаступ ЗСУ.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram

Деталі: Окупант розповідає про чутки, що 24 серпня українські військові підуть на них "величезними силами", щоб влаштувати показову страту на День Незалежності. Він також жаліється на свого командира бригади та нестачу людей на фронті.

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— Що таке, Саша?

— Нічого. Новини х*рові. До 24 серпня мають на нас величезними силами піти. Ну, нібито, День Незалежності ж буде. Хочуть показову страту влаштувати.

— То якихось заходів вживуть, може посилять. Щось наші зараз придумають.

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— Якось один хлопець сказав (царство йому небесне): "ми тут всі залишимося". Він, мабуть, був правий.

— Все буде добре. Не хвилюйся. Я думаю, що наші не можуть такого допустити – просто дозволити їм піти, і все – ні, такого не може бути.

— За все це треба судити нашого комбрига. Ось його треба стратити. Виродка конченого. На третій строк нас ще хотів залишити. Мудак. Людей нема, нічого немає. Сволоти бл*ть.

— Не переживай, все буде добре. Я думаю, що такого не повинні допустити – залишити як забутий об'єкт, і все.

— Кажуть скільки їх – вони пройдуться і не помітиш, що ми тут стояли.

— Звідки їх там стільки?

— Не знаю. Розвідка повідомляє.

Теми: Росіявійнарозвідка
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