"Нападут на РФ в День Независимости": ГУР обнародовало рассказ оккупанта о слухах на фронте
Украинская разведка обнародовала аудиозапись разговора военной России с матерью о контрнаступлении ВСУ.
Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram
Детали: Оккупант рассказывает о слухах, что 24 августа украинские военные пойдут на них "огромными силами", чтобы устроить показательную казнь в День Независимости. Он также жалуется на своего командира бригады и нехватку людей на фронте.
— Что такое, Саша?
— Ничего. Новости х*ровые. До 24 августа должны на нас огромными силами пойти. Ну, типо, День Независимости же будет. Хотят показательную казнь устроить.
— Значит, какие-то меры предпримут, значит усилят. Что-нибудь наши сейчас придумают.
— Как-то тут один парень сказал (царство ему небесное): "мы тут все останемся". Он, по ходу, прав.
— Все будет хорошо. Не волнуйся. Я думаю, наши не могут такого допустить: просто разрешить им пойти, и все. Нет. Такого не может быть.
— За все это нужно нашего комбрига судить. Вот его нужно казнить. Урода конченого. На третий срок нас хотел еще оставить. Мудак. Людей нет, ничего нет. Сволочи бл*ть.
— Не переживай, все будет хорошо. Я думаю, что такого не должны допустить – оставить как забытый объект, и все.
— Говорят сколько их – они по нам пройдутся и не заметишь, что мы здесь стояли.
— Ну, откуда их там столько?
— Не знаю. Разведка докладывает.