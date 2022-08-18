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"Нападут на РФ в День Независимости": ГУР обнародовало рассказ оккупанта о слухах на фронте

"Украинская правда"Четверг, 18 августа 2022, 13:20
Нападут на РФ в День Независимости: ГУР обнародовало рассказ оккупанта о слухах на фронте
Эмблема ГУР, фейсбук разведки

Украинская разведка обнародовала аудиозапись разговора военной России с матерью о контрнаступлении ВСУ.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram

Детали: Оккупант рассказывает о слухах, что 24 августа украинские военные пойдут на них "огромными силами", чтобы устроить показательную казнь в День Независимости. Он также жалуется на своего командира бригады и нехватку людей на фронте.

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— Что такое, Саша? 

— Ничего. Новости х*ровые. До 24 августа должны на нас огромными силами пойти. Ну, типо, День Независимости же будет. Хотят показательную казнь устроить.

— Значит, какие-то меры предпримут, значит усилят. Что-нибудь наши сейчас придумают. 

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— Как-то тут один парень сказал (царство ему небесное): "мы тут все останемся". Он, по ходу, прав.

— Все будет хорошо. Не волнуйся. Я думаю, наши не могут такого допустить: просто разрешить им пойти, и все. Нет. Такого не может быть.

— За все это нужно нашего комбрига судить. Вот его нужно казнить. Урода конченого. На третий срок нас хотел еще оставить. Мудак. Людей нет, ничего нет. Сволочи бл*ть. 

— Не переживай, все будет хорошо. Я думаю, что такого не должны допустить – оставить как забытый объект, и все.

— Говорят сколько их – они по нам пройдутся и не заметишь, что мы здесь стояли.

— Ну, откуда их там столько?

— Не знаю. Разведка докладывает.

Темы: Росcиявойнаразведка
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