Воїни бригади імені Данила Апостола знищили російський "Гіацинт"
Четвер, 18 серпня 2022, 13:46
Військовослужбовці окремої артилерійської бригади імені Данила Апостола знищили самохідну артилерійську установку 2С5 "Гіацинт" ворога разом із боєкомплектом.
Джерело: Facebook-сторінка бригади
Дослівно: "Вдало вполювали і знищили САУ орків разом з БК.
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Бійці 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола продовжують успішну демілітаризацію окупантів і завзято руйнують техніку і загарбницькі плани ворогів".
Деталі: Дата та напрямок події не розкриваються.
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