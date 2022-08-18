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Воїни бригади імені Данила Апостола знищили російський "Гіацинт"

Валентина РоманенкоЧетвер, 18 серпня 2022, 13:46
скриншот

Військовослужбовці окремої артилерійської бригади імені Данила Апостола знищили самохідну артилерійську установку 2С5 "Гіацинт" ворога разом із боєкомплектом.

Джерело: Facebook-сторінка бригади

Дослівно: "Вдало вполювали і знищили САУ орків разом з БК.

Бійці 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола продовжують успішну демілітаризацію окупантів і завзято руйнують техніку і загарбницькі плани ворогів".

Деталі: Дата та напрямок події не розкриваються.

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Теми: війна
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