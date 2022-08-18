Воины бригады имени Даниила Апостола уничтожили российский "Гиацинт"
Четверг, 18 августа 2022, 13:46
Военнослужащие отдельной артиллерийской бригады имени Даниила Апостола уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С5 "Гиацинт" врага вместе с боекомплектом.
Источник: Facebook-страница бригады
Дословно: "Удачно поохотились и уничтожили САУ орков вместе с БК.
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Бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола продолжают успешную демилитаризацию оккупантов и упорно разрушают технику и захватнические планы врагов".
Детали: Дата и направление события не раскрываются.
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