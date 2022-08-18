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Воины бригады имени Даниила Апостола уничтожили российский "Гиацинт"

Валентина РоманенкоЧетверг, 18 августа 2022, 13:46
скриншот

Военнослужащие отдельной артиллерийской бригады имени Даниила Апостола уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С5 "Гиацинт" врага вместе с боекомплектом.

Источник: Facebook-страница бригады

Дословно: "Удачно поохотились и уничтожили САУ орков вместе с БК.

Бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола продолжают успешную демилитаризацию оккупантов и упорно разрушают технику и захватнические планы врагов".

Детали: Дата и направление события не раскрываются.

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Темы: война
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