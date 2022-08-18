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Глави МЗС Євросоюзу обговорять візові обмеження для росіян

"Європейська правда"Четвер, 18 серпня 2022, 14:05

Міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні. 

Про це заявила речниця ЄК Аніта Гіппер, повідомляє "Європейська правда".

"Я б хотіла нагадати, що 31 серпня у нас буде офіційна зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Празі. Дискусії там торкнуться також питання віз росіян, що подорожують до до ЄС", - сказала речниця.

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Вона додала, що у контексті візового питання Єврокомісія просуває скоординовану відповідь на рівні ЄС. 

"Зараз дискусії відбуваються на рівні ЄС і між державами-членами, щоб гарантувати скоординований підхід… Грунтуючись на останній інформації, яку ми отримали від держав-членів, візова активність повністю не зупинена, зокрема гуманітарні випадки опрацьовуються", - додала речниця.

Вона підкреслила, що єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон відвідає Латвію та Фінляндію у перший тиждень вересня для подальших обговорень цієї теми.

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Речниця також прокоментувала призупинення Естонією дії шенгенських віз росіян, які видала балтійська країна. Вона зазначила, що це відбувається "з огляду на безпрецедентні виклики, з якими ми зіткнулися - не тільки Україна, але і держави-члени".

Напередодні глава МЗС Данії Єппе Кофод заявив, що сподівається на спільне рішення ЄС про заборону видачі туристичних віз росіянам.

Раніше Фінляндія вирішила з вересня скоротити видачу віз росіянам на 90%.

Теми: ЄСРосіявізи
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