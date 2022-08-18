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Глави МЗС Євросоюзу обговорять візові обмеження для росіян

"Європейська правда"Четвер, 18 серпня 2022, 14:05

Міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні. 

Про це заявила речниця ЄК Аніта Гіппер, повідомляє "Європейська правда".

"Я б хотіла нагадати, що 31 серпня у нас буде офіційна зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Празі. Дискусії там торкнуться також питання віз росіян, що подорожують до до ЄС", - сказала речниця.

Вона додала, що у контексті візового питання Єврокомісія просуває скоординовану відповідь на рівні ЄС. 

"Зараз дискусії відбуваються на рівні ЄС і між державами-членами, щоб гарантувати скоординований підхід… Грунтуючись на останній інформації, яку ми отримали від держав-членів, візова активність повністю не зупинена, зокрема гуманітарні випадки опрацьовуються", - додала речниця.

Вона підкреслила, що єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон відвідає Латвію та Фінляндію у перший тиждень вересня для подальших обговорень цієї теми.

Речниця також прокоментувала призупинення Естонією дії шенгенських віз росіян, які видала балтійська країна. Вона зазначила, що це відбувається "з огляду на безпрецедентні виклики, з якими ми зіткнулися - не тільки Україна, але і держави-члени".

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні глава МЗС Данії Єппе Кофод заявив, що сподівається на спільне рішення ЄС про заборону видачі туристичних віз росіянам.

Раніше Фінляндія вирішила з вересня скоротити видачу віз росіянам на 90%.

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Теми: ЄСРосіявізи
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