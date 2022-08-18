Главы МИД Евросоюза обсудят визовые ограничения для россиян

Министры иностранных дел Евросоюза на встрече 31 августа обсудят визовые ограничения для россиян на фоне войны в Украине.

Об этом заявила представитель ЕК Анита Гиппер, сообщает "Европейская правда".

"Я бы хотела напомнить, что 31 августа у нас будет официальная встреча министров иностранных дел ЕС в Праге. Дискуссии там затронут также вопрос виз россиян, путешествующих в ЕС", - сказала спикер.

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Она добавила, что в контексте визового вопроса Еврокомиссия продвигает скоординированный ответ на уровне ЕС.

"Сейчас дискуссии проходят на уровне ЕС и между государствами-членами, чтобы гарантировать скоординированный подход… Основываясь на последней информации, которую мы получили от государств-членов, визовая активность полностью не остановлена, в частности, гуманитарные случаи прорабатываются", - добавила представительница.

Она подчеркнула, что еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон посетит Латвию и Финляндию в первую неделю сентября для дальнейших обсуждений этой темы.

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Спикер также прокомментировала приостановку Эстонией действия шенгенских виз россиян, которые выдала балтийская страна. Она отметила, что это происходит "учитывая беспрецедентные вызовы, с которыми мы столкнулись - не только Украина, но и государства-члены".

Накануне глава МИД Дании Еппе Кофод заявил, что надеется на совместное решение ЕС о запрете выдачи туристических виз россиянам.

Ранее Финляндия решила с сентября сократить выдачу виз россиянам на 90%.