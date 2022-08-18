У Варшаві п'яний росіянин кидався на перехожих із криками "я люблю Путіна!"

П'яний росіянин на одній з автобусних зупинок Варшави вигукував образи на адресу перехожих і намагався напасти на медиків.

Відеозапис очевидців опублікував Visegrad 24, пише "Європейська правда".

Чоловік у стані алкогольного сп’яніння чіплявся до перехожих. Окрім образ він вульгарно коментував польсько-американську співпрацю і викрикував "Я люблю Путіна!".

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A drunk Russian man became aggressive and tried to attack paramedics & bystanders in Warsaw today.



He yelled that Poland is happy to offer its sexual services to USA.



He was quickly wrestled to the ground by the paramedics & other Poles.



The police arrested him



Tourist visa? pic.twitter.com/UAWW8jdOkj — Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022

На крики росіянина ніхто не реагував і він кинувся з кулаками на перехожих. У якийсь момент чоловік напав на медиків, які допомагали одному з пасажирів під час виконання службових обов’язків.

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П'яного росіянина швидко втихомирили і на місце викликали поліцію, яка затримала чоловіка.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні.

Естонія з 18 серпня припинила пропускати російських громадян з шенгенськими візами, які видала країна.

Раніше Фінляндія вирішила з вересня скоротити видачу віз росіянам на 90%.