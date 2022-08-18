Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Варшаві п'яний росіянин кидався на перехожих із криками "я люблю Путіна!"

"Європейська правда"Четвер, 18 серпня 2022, 14:11

П'яний росіянин на одній з автобусних зупинок Варшави вигукував образи на адресу перехожих і намагався напасти на медиків.

Відеозапис очевидців опублікував Visegrad 24, пише "Європейська правда".

Чоловік у стані алкогольного сп’яніння чіплявся до перехожих. Окрім образ він вульгарно коментував польсько-американську співпрацю і викрикував "Я люблю Путіна!".

Реклама:

На крики росіянина ніхто не реагував і він кинувся з кулаками на перехожих. У якийсь момент чоловік напав на медиків, які допомагали одному з пасажирів під час виконання службових обов’язків.

ВІДЕО ДНЯ

П'яного росіянина швидко втихомирили і на місце викликали поліцію, яка затримала чоловіка.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні. 

Естонія з 18 серпня припинила пропускати російських громадян з шенгенськими візами, які видала країна.

Раніше Фінляндія вирішила з вересня скоротити видачу віз росіянам на 90%.

Теми: ПутінПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
Останні новини
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
Усі новини...
Реклама: