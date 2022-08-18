У Варшаві п'яний росіянин кидався на перехожих із криками "я люблю Путіна!"
П'яний росіянин на одній з автобусних зупинок Варшави вигукував образи на адресу перехожих і намагався напасти на медиків.
Відеозапис очевидців опублікував Visegrad 24, пише "Європейська правда".
Чоловік у стані алкогольного сп’яніння чіплявся до перехожих. Окрім образ він вульгарно коментував польсько-американську співпрацю і викрикував "Я люблю Путіна!".
A drunk Russian man became aggressive and tried to attack paramedics & bystanders in Warsaw today.— Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022
He yelled that Poland is happy to offer its sexual services to USA.
He was quickly wrestled to the ground by the paramedics & other Poles.
The police arrested him
Tourist visa? pic.twitter.com/UAWW8jdOkj
На крики росіянина ніхто не реагував і він кинувся з кулаками на перехожих. У якийсь момент чоловік напав на медиків, які допомагали одному з пасажирів під час виконання службових обов’язків.
П'яного росіянина швидко втихомирили і на місце викликали поліцію, яка затримала чоловіка.
Нагадаємо, міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні.
Естонія з 18 серпня припинила пропускати російських громадян з шенгенськими візами, які видала країна.
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