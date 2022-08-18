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У Варшаві п'яний росіянин кидався на перехожих із криками "я люблю Путіна!"

"Європейська правда"Четвер, 18 серпня 2022, 14:11

П'яний росіянин на одній з автобусних зупинок Варшави вигукував образи на адресу перехожих і намагався напасти на медиків.

Відеозапис очевидців опублікував Visegrad 24, пише "Європейська правда".

Чоловік у стані алкогольного сп’яніння чіплявся до перехожих. Окрім образ він вульгарно коментував польсько-американську співпрацю і викрикував "Я люблю Путіна!".

На крики росіянина ніхто не реагував і він кинувся з кулаками на перехожих. У якийсь момент чоловік напав на медиків, які допомагали одному з пасажирів під час виконання службових обов’язків.

П'яного росіянина швидко втихомирили і на місце викликали поліцію, яка затримала чоловіка.

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Нагадаємо, міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні. 

Естонія з 18 серпня припинила пропускати російських громадян з шенгенськими візами, які видала країна.

Раніше Фінляндія вирішила з вересня скоротити видачу віз росіянам на 90%.

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Теми: ПутінПольща
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