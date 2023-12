У Варшаві п'яний росіянин кидався на перехожих із криками "я люблю Путіна!"

П'яний росіянин на одній з автобусних зупинок Варшави вигукував образи на адресу перехожих і намагався напасти на медиків.

Відеозапис очевидців опублікував Visegrad 24, пише "Європейська правда".

Чоловік у стані алкогольного сп’яніння чіплявся до перехожих. Окрім образ він вульгарно коментував польсько-американську співпрацю і викрикував "Я люблю Путіна!".

A drunk Russian man became aggressive and tried to attack paramedics & bystanders in Warsaw today.



He yelled that Poland is happy to offer its sexual services to USA.



He was quickly wrestled to the ground by the paramedics & other Poles.



The police arrested him



Tourist visa? pic.twitter.com/UAWW8jdOkj