В Варшаве пьяный россиянин бросался на прохожих с криками: "Я люблю Путина!"
Пьяный россиянин на одной из автобусных остановок Варшавы выкрикивал оскорбления в адрес прохожих и пытался напасть на медиков.
Видеозапись очевидцев опубликовал Visegrad 24, пишет "Европейская правда".
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения цеплялся к прохожим. Помимо оскорблений, он вульгарно комментировал польско-американское сотрудничество и выкрикивал: "Я люблю Путина!".
A drunk Russian man became aggressive and tried to attack paramedics & bystanders in Warsaw today.— Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022
He yelled that Poland is happy to offer its sexual services to USA.
He was quickly wrestled to the ground by the paramedics & other Poles.
The police arrested him
Tourist visa? pic.twitter.com/UAWW8jdOkj
На крики россиянина никто не реагировал, и он бросился с кулаками на прохожих. В какой-то момент мужчина напал на медиков, которые помогали одному из пассажиров при исполнении служебных обязанностей.
Пьяного россиянина быстро усмирили и на место вызвали полицию, которая его задержала.
Напомним, министры иностранных дел Евросоюза на встрече 31 августа обсудят визовые ограничения для россиян на фоне войны в Украине.
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