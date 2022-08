В Варшаве пьяный россиянин бросался на прохожих с криками: "Я люблю Путина!"

Пьяный россиянин на одной из автобусных остановок Варшавы выкрикивал оскорбления в адрес прохожих и пытался напасть на медиков.

Видеозапись очевидцев опубликовал Visegrad 24, пишет "Европейская правда".

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения цеплялся к прохожим. Помимо оскорблений, он вульгарно комментировал польско-американское сотрудничество и выкрикивал: "Я люблю Путина!".

A drunk Russian man became aggressive and tried to attack paramedics & bystanders in Warsaw today.



He yelled that Poland is happy to offer its sexual services to USA.



He was quickly wrestled to the ground by the paramedics & other Poles.



The police arrested him



