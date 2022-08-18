В Варшаве пьяный россиянин бросался на прохожих с криками: "Я люблю Путина!"

Пьяный россиянин на одной из автобусных остановок Варшавы выкрикивал оскорбления в адрес прохожих и пытался напасть на медиков.

Видеозапись очевидцев опубликовал Visegrad 24, пишет "Европейская правда".

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения цеплялся к прохожим. Помимо оскорблений, он вульгарно комментировал польско-американское сотрудничество и выкрикивал: "Я люблю Путина!".

Реклама:

A drunk Russian man became aggressive and tried to attack paramedics & bystanders in Warsaw today.



He yelled that Poland is happy to offer its sexual services to USA.



He was quickly wrestled to the ground by the paramedics & other Poles.



The police arrested him



Tourist visa? pic.twitter.com/UAWW8jdOkj — Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022

На крики россиянина никто не реагировал, и он бросился с кулаками на прохожих. В какой-то момент мужчина напал на медиков, которые помогали одному из пассажиров при исполнении служебных обязанностей.

ВИДЕО ДНЯ

Пьяного россиянина быстро усмирили и на место вызвали полицию, которая его задержала.

Напомним, министры иностранных дел Евросоюза на встрече 31 августа обсудят визовые ограничения для россиян на фоне войны в Украине.

Эстония с 18 августа перестала пропускать российских граждан с шенгенскими визами, которые выдала страна.

Ранее Финляндия решила с сентября сократить выдачу виз россиянам на 90%.