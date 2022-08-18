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В Варшаве пьяный россиянин бросался на прохожих с криками: "Я люблю Путина!"

"Европейская правда"Четверг, 18 августа 2022, 14:11

Пьяный россиянин на одной из автобусных остановок Варшавы выкрикивал оскорбления в адрес прохожих и пытался напасть на медиков.

Видеозапись очевидцев опубликовал Visegrad 24, пишет "Европейская правда".

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения цеплялся к прохожим. Помимо оскорблений, он вульгарно комментировал польско-американское сотрудничество и выкрикивал: "Я люблю Путина!".

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На крики россиянина никто не реагировал, и он бросился с кулаками на прохожих. В какой-то момент мужчина напал на медиков, которые помогали одному из пассажиров при исполнении служебных обязанностей.

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Пьяного россиянина быстро усмирили и на место вызвали полицию, которая его задержала.

Напомним, министры иностранных дел Евросоюза на встрече 31 августа обсудят визовые ограничения для россиян на фоне войны в Украине.

Эстония с 18 августа перестала пропускать российских граждан с шенгенскими визами, которые выдала страна.

Ранее Финляндия решила с сентября сократить выдачу виз россиянам на 90%.

Темы: ПутинПольша
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