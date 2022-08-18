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"Бавовны" будет много: Притула на деньги украинцев купил спутник

Валентина РоманенкоЧетверг, 18 августа 2022, 14:25
фото ICEYE

За 600 миллионов гривен, собранных украинцами, фонд Сергея Притулы купил спутник и доступ к базе данных спутниковых снимков для украинской армии.

Источник: Притула в соцсетях

Прямая речь: "Украинцы, вы – космос. Мы купили спутник.

Это не просто один спутник. Он дает нам доступ к базе данных спутниковых снимков созвездия ICEYE, и этот доступ мы выкупили более чем на год вперед.

Теперь наша армия будет максимально быстро получать спутниковые снимки высокого качества, которые помогут нам с оперативным планированием операций. "Бавовны" будет много".

По словам Притулы, на сегодняшний день ICEYE обладает наиболее развитой технологией радарной спутниковой съемки. Этот договор является серьезным шагом в обеспечении критических потребностей украинского правительства в данных наблюдения и существенной помощи нашим Вооруженным силам.

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ICEYE владеет крупнейшим в мире созвездием SAR спутников и обеспечивает надежные и проверенные решения в области наблюдения Земли. В отличие от традиционных спутников для наблюдения Земли, небольшие спутники для радарной съемки от ICEYE могут формировать высокоточные изображения участков Земли при дневном свете, ночью и сквозь облака, говорится также в пресс-релизе фонда Притулы.

Справка: Соглашение реализовано за средства украинского народа, которые удалось собрать в рамках общенационального проекта "Народный Байрактар" 22-24 июня 2022 фонду Притулы совместно с блогером Игорем Лаченковым.

Компания "Baykar" предоставила три беспилотника Bayraktar TB-2 бесплатно. Таким образом волонтеры получили возможность направить 600 млн гривен на покупку спутника.

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Темы: война
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