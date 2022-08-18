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ОК "Південь": ЗСУ знищили російську "Легенда-2" та протитанковий комплекс

"Українська правда"Четвер, 18 серпня 2022, 14:30
Артилерія, фото з Арміяінформ

В ніч проти 18 серпня українські артилеристи на півдні ліквідували п’ятьох окупантів, станції супутниково зв’язку та протитанковий ракетний комплекс ворога.

Джерело: звіт ОК "Південь" станом на 11:00 

Дослівно: "Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання та нищити ворога. Цієї ночі вороже військо зменшено на 5 рашистів, комплекс станцій супутникового зв’язку "Легенда-2" та протитанковий ракетний комплекс. В Благодатному рашисти вже не зможуть поповнити боєзапас, оскільки склад знищено". 

Деталі: В ОК "Південь" додали, що ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони, намагається збирати дані повітряною розвідкою, а в тактиці використовує контрбатарейну боротьбу та авіаудари. 

Довідково: Р-439 "Легенда-2"  – комплекс станцій супутникового зв'язку, що перебувають на озброєнні ЗС РФ. Він включає кілька десятків варіантів станцій, серед яких – земна Р-439-П, що перевозиться, мобільна Р-439-БК і контейнерна вузлова станція Р-439-КУЛ. Станції призначені для організації супутникового зв'язку у військах із використанням ретрансляторів.

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Теми: війна
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