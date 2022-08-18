ОК "Юг": ВСУ уничтожили российскую "Легенду-2" и противотанковый комплекс

В ночь на 18 августа украинские артиллеристы на юге ликвидировали пятерых оккупантов, станции спутниковой связи и противотанковый ракетный комплекс врага.

Источник: отчет ОК "Юг" по состоянию на 11:00

Дословно: "Наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи и уничтожать врага. Этой ночью вражеское войско уменьшено на 5 рашистов, комплекс станций спутниковой связи "Легенда-2" и противотанковый ракетный комплекс. В Благодатном рашисты уже не смогут пополнить боезапас, поскольку склад уничтожен".

Детали: В ОК "Юг" добавили, что враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны, пытается собирать данные воздушной разведкой, а в тактике использует контрбатарейную борьбу и авиаудары.

Справка: Р-439 "Легенда-2" – комплекс станций спутниковой связи, находящихся на вооружении ВС РФ. Он включает несколько десятков вариантов станций, среди которых – перевозимая земная Р-439-П мобильная Р-439-БК и контейнерная узловая станция Р-439-КУЛ. Станции предназначены для организации спутниковой связи в войсках с использованием ретрансляторов.