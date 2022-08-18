Росіяни вдень обстріляли Миколаїв: є загиблий і поранені
Четвер, 18 серпня 2022, 14:39
У Миколаєві внаслідок російських обстрілів одна людина загинула і ще дві отримали поранення.
Джерело: повідомлення мера Миколаєва
Дослівно: "За попередньою інформацією, внаслідок денних обстрілів двоє осіб отримали поранення, їх госпіталізували до лікарні. Ще одна людина померла дорогою до медзакладу".
Деталі: Мер пообіцяв надати більше деталей згодом. У місті лунала повітряна тривога з 12.57 до 13.25.
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