Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вдень обстріляли Миколаїв: є загиблий і поранені

Четвер, 18 серпня 2022, 14:39
Фото ілюстративне

У Миколаєві внаслідок російських обстрілів одна людина загинула і ще дві отримали поранення.

Джерело: повідомлення мера Миколаєва

Дослівно: "За попередньою інформацією, внаслідок денних обстрілів двоє осіб отримали поранення, їх госпіталізували до лікарні. Ще одна людина померла дорогою до медзакладу".

Деталі: Мер пообіцяв надати більше деталей згодом. У місті лунала повітряна тривога з 12.57 до 13.25.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: МиколаївРосіявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

мапаПісля "бавовни" у Криму в багатьох областях України – повітряна тривога

На військовому аеродромі в Севастополі чують вибухи, влада окупантів каже про ППО

Зеленський після зустрічі з Ердоганом: Переговори з РФ можливі, якщо російські війська залишать Україну

Раді пропонують розширити категорії чоловіків, звільнених від військової служби

Суд заарештував АЗС та акції мережі Amic Energy

відео"Бавовни" буде багато: Притула на гроші українців купив супутник

Усі новини...
Миколаїв
Обстріл Миколаєва: дві ракети поцілили в університет
В Миколаєві прогриміли вибухи, пошкоджені будинки — мер
Росіяни обстріляли Миколаїв, інтенсивно б'ють по Донеччині – дані ОВА
Останні новини
03:58
США збільшують кількість доз вакцини проти віспи мавп на тлі зростання хвороби
03:16
Росіяни обстрілюють Нікополь зі ствольної артилерії – РВА
02:18
США готують для України військову допомогу на $800 мільйонів – ЗМІ
01:40
Авіація ЗСУ завдала 4 удари по скупченню ворога – командування "Південь"
00:42
На Сумщині за добу – 100 ворожих прильотів
23:48
мапаПісля "бавовни" у Криму в багатьох областях України – повітряна тривога
23:43
У Литві не бачать зростання загрози від розміщення винищувачів з "Кинджалами" в Калінінграді
23:11
На військовому аеродромі в Севастополі чують вибухи, влада окупантів каже про ППО
23:10
Прогнози щодо COVID-19 восени та взимку: розповідає лікар-інфекціоніст
22:53
"Зміни неминучі": позиція Держкіно щодо "Довженко-Центру"
Усі новини...