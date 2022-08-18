Росіяни вдень обстріляли Миколаїв: є загиблий і поранені

У Миколаєві внаслідок російських обстрілів одна людина загинула і ще дві отримали поранення.

Джерело: повідомлення мера Миколаєва

Дослівно: "За попередньою інформацією, внаслідок денних обстрілів двоє осіб отримали поранення, їх госпіталізували до лікарні. Ще одна людина померла дорогою до медзакладу".

Деталі: Мер пообіцяв надати більше деталей згодом. У місті лунала повітряна тривога з 12.57 до 13.25.