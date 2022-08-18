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Россияне днем обстреляли Николаев: есть погибший и раненые

Четверг, 18 августа 2022, 14:39
Россияне днем обстреляли Николаев: есть погибший и раненые
Фото иллюстративное

В Николаеве в результате российских обстрелов один человек погиб и еще два получили ранения в четверг днем.

Источник: сообщение мэра Николаева

Дословно: "По предварительной информации, в результате дневных обстрелов два человека получили ранения, их госпитализировали в больницу. Еще один человек умер по дороге в медучреждение".

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Подробности: Мэр пообещал предоставить больше деталей позже. В городе звучала воздушная тревога с 12:57 до 13:25.

Темы: НиколаевРосcиявойна
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