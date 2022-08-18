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Ердоган вперше з початку повномасштабної війни прибув в Україну

"Європейська правда"Четвер, 18 серпня 2022, 14:49
Реджеп Таїп Ердоган, фото Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув до Львова.

Про це повідомило турецьке державне агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

Глава турецької держави прилетів до польського міста Жешув, а звідти наземним транспортом попрямував до Львова.

Спочатку Ердоган проведе переговори у форматі віч-на-віч із президентом Володимиром Зеленським.

Потім відбудеться тристороння зустріч президентів України та Туреччини та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

За підсумками консультацій буде організовано спільну пресконференцію лідерів Туреччини, України та генсека ООН.

За даними ЗМІ, на порядку денному зустрічі у Львові з президентом Володимиром Зеленським у четвер - кроки, які необхідно зробити для підвищення функціональності зернового коридору та вирішення війни дипломатичним шляхом. 

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Серед інших питань, які планують обговорити на зустрічі, – посередництво Туреччини в обміні полоненими між Росією та Україною, а також - повернення до Туреччини двох літаків турецьких ВПС A440M, які перебували в Україні до війни і продовжують тут залишатися. 

Президент Ердоган востаннє відвідував Україну 3 лютого 2022 року, незадовго до початку російсько-української війни. 

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Теми: ЕрдоганУкраїнаТуреччинаЛьвів
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