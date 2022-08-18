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Эрдоган впервые с начала полномасштабной войны прибыл в Украину

"Европейская правда"Четверг, 18 августа 2022, 14:49
Реджеп Тайип Эрдоган, фото Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл во Львов.

Об этом сообщило турецкое государственное агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Глава турецкого государства прилетел в польский город Жешув, а оттуда наземным транспортом отправился во Львов.

Сначала Эрдоган проведет переговоры в формате один на один с президентом Владимиром Зеленским.

Затем состоится трехсторонняя встреча президентов Украины и Турции и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

По итогам консультаций будет организована совместная пресс-конференция лидеров Турции, Украины и генсека ООН.

По данным СМИ, в повестке дня встречи во Львове с президентом Владимиром Зеленским в четверг - шаги, которые необходимо предпринять для повышения функциональности зернового коридора и окончания войны по дипломатическим путем.

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Среди других вопросов, которые планируют обсудить на встрече – посредничество Турции в обмене пленными между Россией и Украиной, а также возвращение в Турцию двух самолетов турецких ВВС A440M, которые находились в Украине до войны и продолжают здесь оставаться.

Президент Эрдоган в последний раз посещал Украину 3 февраля 2022 года, незадолго до начала российско-украинской войны. Воздушное пространство Украины закрыто из-за войны, поэтому во Львов Эрдоган и его делегация будут добираться наземным путем из Польши.

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Темы: ЭрдоганУкраинаТурцияЛьвов
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